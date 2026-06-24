Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.4 комментария
В детских лагерях России прошли масштабные мероприятия ко Дню вожатого
В регионах России состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к Международному дню вожатого.
В детских лагерях прошли тематические лекции, мастер-классы и флешмобы, направленные на сохранение традиционных ценностей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором масштабной программы выступил Российский детско-юношеский центр при поддержке федерального Минпросвещения.
«Вожатый – слово исконно русское, от глагола «водить». И это неслучайно, ведь вы – проводники, которые указывают детям верный путь и прививают настоящие ценности: трудолюбие и справедливость, взаимопомощь и милосердие», – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он поблагодарил специалистов за вовлеченность и обеспечение безопасности детей.
Центральным событием торжеств стала комплексная программа «Министерство летних дел». Участники смен познакомились с особенностями профессии наставника, а также составили «Портрет вожатого глазами детей». Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что этим летом миллионы ребят проведут каникулы ярко и с пользой благодаря тысячам квалифицированных специалистов.
В преддверии праздника завершился прием заявок на всероссийский конкурс профессионального мастерства. Организаторы получили более 230 анкет из всех субъектов страны. Ожидается, что в 2026 году свыше 40 тыс. лагерей примут более 5 млн школьников.
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