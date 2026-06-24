Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Севастополь отразил атаки 70 украинских беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили две массированные атаки беспилотников на Севастополь, перехватив десятки вражеских дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили две атаки ВСУ. Сбито 70 БПЛА. Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха», – написал глава города в своем Telegram-канале.
Спасательная служба зафиксировала точечные повреждения в нескольких многоквартирных домах. Жители сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов. В Гагаринском районе части сбитого беспилотника попали в стену дома, из-за чего загорелся приемник газового котла. Огонь оперативно локализовали сотрудники МЧС.
Также повреждены семь частных домов в разных районах города. Зафиксированы локальные возгорания, пробиты крыши, осколками повреждены стены и фасады. Из-за падения частей сбитых БПЛА произошло шесть возгораний травы, в том числе в районе Фиолентовского шоссе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня силы ПВО сбили более 25 украинских беспилотников над Севастополем.
Неделей ранее в результате налета дронов пострадали два местных жителя.