Олимпийский чемпион Крюков сравнил спортсменов с голодными собаками на цепи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские спортсмены в условиях санкций очень скучают по международным соревнованиям, передает РИА «Новости». Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил, что возвращение на мировую арену может привести к выдающимся результатам.

«Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают – мчаться к победе», – отметил Крюков, передает РИА «Новости».

По его словам, лучший способ защиты для атлетов – это их спортивные достижения. Чемпион также выразил мнение, что процесс снятия ограничений в зимних дисциплинах может начаться через два года.

Крюков предположил, что зарубежные конкуренты стремятся лишить Россию «скамейки запасных», состоящей из сильных и мотивированных спортсменов.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщал о приятных сюрпризах в вопросе допуска россиян к международным турнирам.