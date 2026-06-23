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Лавров подтвердил призыв к иностранным дипломатам покинуть Киев
Российское внешнеполитическое ведомство сохраняет в силе озвученный два месяца назад призыв к иностранным представительствам покинуть украинскую столицу во избежание возможных недоразумений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что призыв к зарубежным государствам вывезти своих дипломатов из Киева по-прежнему актуален, передает РИА Новости.
Соответствующее заявление министр сделал во время выступления на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.
«Еще месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег – и посольства, и представительства компаний, что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. Эта рекомендация остается в силе», – подчеркнул Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.
Дипломаты стран Евросоюза отказались эвакуировать персонал из украинской столицы.
Позже российское посольство в Лондоне передало британским властям настоятельную рекомендацию вывезти своих сотрудников.