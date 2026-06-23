Лавров подтвердил призыв к иностранным дипломатам покинуть Киев

Tекст: Ольга Иванова

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что призыв к зарубежным государствам вывезти своих дипломатов из Киева по-прежнему актуален, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление министр сделал во время выступления на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.

«Еще месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег – и посольства, и представительства компаний, что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. Эта рекомендация остается в силе», – подчеркнул Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев.

Дипломаты стран Евросоюза отказались эвакуировать персонал из украинской столицы.

Позже российское посольство в Лондоне передало британским властям настоятельную рекомендацию вывезти своих сотрудников.