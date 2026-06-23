Отряд кораблей ВМС Китая зашел с визитом во Владивосток

Во Владивосток прибыли учебный и десантный корабли ВМС Китая

Tекст: Мария Иванова

Отряд кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая прибыл во Владивосток с деловым заходом, передает РИА «Новости».

В главную базу Тихоокеанского флота Владивосток с деловым заходом прибыл отряд кораблей военно-морских сил Народно-Освободительной Армии Китая, в составе учебного корабля «Ци Цзигуан» и десантного корабля «Куньлуньшань» с курсантами военно-морских учебных заведений КНР», – сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота России.

На причале китайских моряков встретили хлебом и солью. Начальник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова контр-адмирал Сергей Собокарь подчеркнул развитие дружественных связей и тесное взаимодействие военных двух стран. В свою очередь, командир отряда китайских кораблей старший капитан первого ранга Сюй Цзяньго отметил важность практического развития сотрудничества флотов.

Визит иностранных кораблей продлится до 27 июня. В программе пребывания запланированы культурные и спортивные мероприятия, а также обмен опытом с российскими военнослужащими. На борту находятся более 400 китайских курсантов, проходящих морскую практику. Цель похода заключается не только в выполнении учебных задач, но и в укреплении дружеских отношений между Россией и Китаем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в китайский порт Циндао.

В прошлом году корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях. После маневров в Японском море моряки двух стран сформировали отряд для патрулирования Азиатско-Тихоокеанского региона.