В Швейцарии прошёл референдум об ограничении численности населения страны. Инициатива не прошла, потому что большинство приезжих в стране – коренные европейцы. И при всех издержках с выходцами с Ближнего Востока и Африки столь радикальную меру сочли избыточной.0 комментариев
Посольство: Франция превозносит преступления Киева на выставке Eurosatory
Посольство России в Париже заявило, что французские власти покрывают и превозносят преступления киевского режима.
Дипломаты прокомментировали показ кадров атак якобы по России на украинском стенде выставки Eurosatory, передает РИА «Новости».
«Французские власти не только покрывают, но еще и превозносят преступные деяния украинской военщины, в том числе преднамеренные удары по гражданским объектам. Официальные французские представители до сих пор не проронили ни слова сочувствия жертвам теракта Киева в Старобельске», – заявили в дипломатическом представительстве.
Ранее выяснилось, что украинское оружие на оборонной выставке рекламируют с помощью видео с пожарами и подписью о якобы инфраструктуре в России.
Подписи к роликам говорится, что на них запечатлена инфраструктура в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России во Франции Алексей Мешков передал французскому МИД доказательства ударов ВСУ по Старобельску.
Российские военные нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на эту террористическую атаку.
После этого армия России приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.