Tекст: Дарья Григоренко

Дипломаты прокомментировали показ кадров атак якобы по России на украинском стенде выставки Eurosatory, передает РИА «Новости».

«Французские власти не только покрывают, но еще и превозносят преступные деяния украинской военщины, в том числе преднамеренные удары по гражданским объектам. Официальные французские представители до сих пор не проронили ни слова сочувствия жертвам теракта Киева в Старобельске», – заявили в дипломатическом представительстве.

Ранее выяснилось, что украинское оружие на оборонной выставке рекламируют с помощью видео с пожарами и подписью о якобы инфраструктуре в России.

Подписи к роликам говорится, что на них запечатлена инфраструктура в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России во Франции Алексей Мешков передал французскому МИД доказательства ударов ВСУ по Старобельску.

Российские военные нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на эту террористическую атаку.

После этого армия России приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.