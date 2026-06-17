Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Топ-менеджера DiHouse обвинили в переводе криптовалюты иноагенту Бабченко
Следственные органы привлекли к ответственности IT-директора компании DiHouse Юрия Беленького за отправку более 62 тыс. рублей на криптокошелек Аркадия Бабченко* (иноагент), оба мужчины внесены в список террористов.
Правоохранители завершили расследование дела Беленького, передает ТАСС. Согласно материалам следствия, фигурант осуществил семь транзакций на сумму порядка 740 USDT.
«В окончательной редакции Беленькому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Вину фигурант дела не признал», – отмечается в документах.
Переводы осуществлялись с января 2023 года по март 2024 года с целью финансирования украинских вооруженных формирований и запрещенных организаций. Защита отмечает, что это первое в столичном регионе уголовное дело о пособничестве терроризму с использованием цифровых активов.
Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому до 10 июля. Уголовное дело было возбуждено осенью 2025 года, материалы составляют два тома, при этом по месту работы москвич характеризуется положительно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года силовики задержали жителя столицы за переводы криптовалюты по реквизитам Аркадия Бабченко. Позже Савеловский суд Москвы отправил этого топ-менеджера под стражу.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом