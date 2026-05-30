Клуб КХЛ «Амур» заявил об отказе от иностранных хоккеистов
Хабаровский хоккейный клуб «Амур» из Континентальной хоккейной лиги прекращает сотрудничество с зарубежными легионерами, делая ставку на воспитанников собственных молодежных команд, об этом заявили власти региона.
«Абсолютно убежден, что в хоккей должны играть наши хоккеисты. Поэтому мы прекратили отношения с легионерами и стали поддерживать выходцев из наших молодежных команд российских», – заявил ТАСС губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава региона пояснил, что иностранцы получали по контрактам значительно больше местных спортсменов. По его оценке, уход легионеров уже повысил вовлеченность и мотивацию россиян, что привело к росту числа побед.
В следующем сезоне перед хоккеистами поставлена амбициозная задача. Команда должна выйти в стадию плей-офф и побороться за Кубок Гагарина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство КХЛ отменило статус легионеров для хоккеистов с российским паспортом. Ранее американский нападающий хабаровского клуба Александр Гальченюк получил гражданство России. До этого команда повторила свой антирекорд из 11 поражений подряд.