Хабаровский «Амур» повторил антирекордную серию поражений в КХЛ

Tекст: Алексей Дегтярев

«Амур» потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста», матч прошел в Хабаровске и завершился поражением хозяев со счетом 3:2, передает РИА «Новости».

На протяжении игры «Амур» отметился заброшенными шайбами от за авторством Александра Гальченюка и Евгения Грачева, однако это не помогло им прервать серию поражений. У «Автомобилиста» отличились Семен Кизимов, Андрей Обидин и Степан Хрипунов, обеспечив своей команде пятую победу подряд.

«Автомобилист» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 23 матчах. «Амур» с 13 очками после 25 встреч расположился на последней, 12-й позиции.

Это поражение стало повторением антирекорда «Амура» из сезона 2014/15, когда команда также проиграла 11 матчей подряд.

В октябре Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Амур» из Хабаровска.