    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    РАН анонсировала новые школьные учебники по физике, химии и биологии
    Россия предупредила Брюссель о начале последовательных атак по Киеву
    ВСУ начали подготовку Одессы к круговой обороне
    ФСБ предотвратила масштабные теракты в Москве и регионах России
    Лукашенко заявил об «ужасе» от слов о потере суверенитета Молдавией
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    26 мая 2026, 14:27 • Новости дня

    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, по оценке военных, заметно усилило сдерживание стран Запада, считает секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

    Российское нестратегическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник», размещенные на территории Белоруссии, заметно усилили сдерживающий эффект в отношении Запада, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, это размещение стало результатом совместного решения президентов России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник», по оценке военных экспертов заметно усилило сдерживающий эффект», – сказал Шойгу на встрече с госcекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

    Шойгу подчеркнул, что выводы о возросшем сдерживающем потенциале основаны на оценках военных экспертов, которые проанализировали последствия размещения российских систем на белорусской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии заявили о размещении в стране комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия исключительно в целях защиты страны.

    Ранее российские ракетные комплексы «Орешник» в Белоруссии начали боевое дежурство в рамках договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Позже госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал размещение комплекса «Орешник» защитой западных рубежей ОДКБ.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Эксперт Козюлин: ЕС превращает своих дипломатов в Киеве в «живой щит»

    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев
    @ evhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    25 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    МИД анонсировал системные удары по объектам в Киеве после теракта в Старобельске
    МИД анонсировал системные удары по объектам в Киеве после теракта в Старобельске
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о переходе к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве после теракта ВСУ в Старобельске.

    В сообщении на сайте МИД подчеркнуто, что решение связано с атакой украинских войск на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

    «Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей», – говорится в заявлении.

    «Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», – подчеркивает МИД.

    В ведомстве отметили  грубое нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов, предусматривающих защиту мирных жителей в условиях вооруженных конфликтов, а также Конвенции о правах ребёнка 1989 года и других ключевых норм международного права.

    «Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», – заявляет МИД. По сообщению ведомства, удары будут наноситься по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, отвечающих за поставки комплектующих, разведданные и целеуказание. Отдельно подчеркнуто, что удары предусмотрены и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.

    В ведомстве обратили внимание, что перечисленные объекты рассредоточены по всему Киеву. В связи с этим иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендовано как можно скорее покинуть город, а жителям украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевских властей.

    В понедельник МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    25 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России.

    Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс». Сам протокол был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года.

    Новые положения предусматривают содействие подготовке граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на территориях обеих стран.

    Также закрепляется проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования желающих въехать в Россию граждан Таджикистана на территории республики силами представительства МВД России при участии уполномоченного МВД и подведомственного ему федерального государственного унитарного предприятия. Эти данные будут проверяться в государственной информационной системе миграционного учета на предмет запрета въезда.

    Протокол создает основу для переноса медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территорию Таджикистана. Документ направлен на развитие взаимодействия компетентных органов по соблюдению миграционного законодательства в отношении граждан, привлекаемых по системе организованного набора, и на совершенствование механизмов обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, соглашение дополняется новым участником организованного набора – уполномоченной российской организацией, которая выступит координатором набора и поможет проводить соответствующие мероприятия в Таджикистане.

    Ранее Путин утвердил соглашение о представительствах МВД России и Таджикистана.

    26 мая 2026, 08:28 • Новости дня
    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»

    «Ростех» впервые показал новейший зенитный комплекс «Цитадель» против дронов

    Представлен новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»
    @ Пресс-служба Госкорпорации Ростех

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках I Международного форума по безопасности состоялся дебютный показ зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-30 «Цитадель», предназначенного для защиты объектов от дронов.

    Новейший зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» с 30-мм пушкой был впервые продемонстрирован публике на I Международном форуме по безопасности в Подмосковье, передает ТАСС.

    Разработка госкорпорации «Ростех» призвана обеспечить круглосуточную защиту стационарных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов самолетного и мультикоптерного типов.

    На выставочной экспозиции специалисты представили боевой модуль, оснащенный 30-мм пушкой ЗАК-30, а также обзорную радиолокационную станцию. По данным разработчиков, боекомплект одного такого модуля включает 300 снарядов. Комплекс способен эффективно поражать самолетные дроны на наклонной дальности до тысячи метров, а малоразмерные мультикоптеры – на дистанции до 800 метров.

    В состав системы также интегрирован пункт управления, который может находиться на расстоянии около одного километра от группы боевых модулей. Для полноценного обслуживания зенитного комплекса требуется расчет из пяти военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс ЗАК-30 «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

    Военные задействовали данное орудие для уничтожения дронов в зоне проведения спецоперации.

    Ранее госкорпорация Ростех поставила в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия малогабаритным воздушным целям.

    25 мая 2026, 20:31 • Новости дня
    СК назвал оставшиеся версии пропажи семьи Усольцевых

    СК отверг версии побега и похищения пропавшей семьи Усольцевых

    СК назвал оставшиеся версии пропажи семьи Усольцевых
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Версия добровольного ухода из дома и похищения семьи Усольцевых не нашла подтверждения, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    «Следствием отрабатывались различные версии исчезновения, такие как побег, похищение, несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости». По словам собеседницы агентства, версии побега и похищения исключены, а две оставшиеся продолжают планомерно отрабатываться.

    Активная фаза поиска пропавшей семьи шла с конца сентября 2025 года до установления устойчивого снежного покрова. Краевые спасатели 23 мая вновь выехали в район Кутурчина Манско-Уярского округа, где исчезли туристы. В трехдневных поисках сейчас задействованы пять человек и четыре единицы техники, к работе подключились сотрудники СК и отряд «ЛизаАлерт».

    Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года.

    По данным МВД по Красноярскому краю, двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время турпохода по маршруту в сторону горы Буратинка.

    Активные поиски тогда завершились 12 октября 2025 года.

    25 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    В России предложили оплачивать проезд в общественном транспорте на остановках
    В России предложили оплачивать проезд в общественном транспорте на остановках
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по всей стране систему предварительной оплаты проезда в общественном транспорте по QR-кодам, размещенным на остановках.

    В совете уточнили, что такой механизм должен упростить посадку в транспорт и сделать процесс оплаты более удобным, передает РИА «Новости».

    Первая озвученная инициатива связана с идеей члена комиссии по развитию пассажирских перевозок Киры Доросевой. «В числе частных практических решений для удобства оплаты проезда на общественном транспорте Кира Доросева предложила ввести предварительную оплату проезда в виде QR-кодов на остановках», – рассказали в пресс-службе.

    В совете отметили, что сегодня цифровые сервисы, такие как оплата по геопозиции или QR-коду, работают разрозненно. Именно поэтому в Общественном совете выступили за интеграцию всех действующих цифровых инструментов в единую систему. В качестве возможной платформы называют «единое облако льгот», оплату через мессенджер Max и систему цифровых двойников транспорта.

    Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции уже действует в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме, а к 2030 году ее планируют распространить на 250 городов страны.

    Ранее Центробанк решил ввести единый QR-код для любых платежей.

    25 мая 2026, 19:31 • Новости дня
    Путин упростил оформление задержания пьяных водителей
    Путин упростил оформление задержания пьяных водителей
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал закон, сокращающий бумажную волокиту при задержании нетрезвых автомобилистов.

    До вступления изменений в силу инспекторам приходилось составлять от трех до пяти различных процессуальных бумаг, передает РИА «Новости». Теперь информацию об отстранении от управления разрешено вносить в один из существующих документов. Это может быть акт медицинского освидетельствования, постановление по делу или отдельный протокол.

    Упрощенный порядок распространяется и на процедуру задержания транспортного средства. Инспектор вправе сделать соответствующую запись прямо в протоколе об административном правонарушении или в определении о возбуждении дела.

    Ранее Госдума приняла закон об упрощении порядка освидетельствования водителей на алкогольное опьянение.

    25 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Путин подписал закон о защите исторической правды
    Путин подписал закон о защите исторической правды
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении профилактических мер против искажения исторической правды и уклонения от обязанности по защите Отечества.

    «Федеральный закон направлен на совершенствование деятельности правоохранительных органов по профилактике и пресечению противоправных действий», – сказано в заключении профильного комитета Совета Федерации, передает «Интерфакс». Закон вносит изменения в федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений».

    Перечень направлений профилактики дополняется двумя новыми основаниями: «исполнение воинской обязанности и несение военной службы», а также «обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества». В комитете подчеркнули, что реализация поправок призвана укрепить традиционные российские духовно-нравственные ценности, сохранить историческую память и противодействовать фальсификации истории.

    Спикер МИД Мария Захарова ранее заявила, что противники Москвы развернули масштабную борьбу за историческую память, пытаясь лишить Россию грядущих перспектив путем искажения событий минувших дней.

    26 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Лукашенко заявил об «ужасе» от слов о потере суверенитета Молдавией

    Лукашенко выразил обеспокоенность слухами о потере суверенитета Молдавией

    Лукашенко заявил об «ужасе» от слов о потере суверенитета Молдавией
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что его пугают разговоры о вероятной утрате независимости молдавским государством.

    Александр Лукашенко выразил серьезную обеспокоенность судьбой Молдавии на фоне заявлений о ее вероятном присоединении к другому государству, сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

    «По-дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Откровенно скажу, я как человек, влюбленный в вашу страну, с ужасом это слышу и воспринимаю», – заявил белорусский лидер.

    Глава государства отметил высокую ценность независимости для любой страны. Он призвал молдавское руководство и его сторонников не допустить уничтожения такого прекрасного государства.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о разрушении молдавской государственности из-за курса на сближение с Евросоюзом.

    Президент Молдавии Майя Санду поддержала идею объединения республики с Румынией.

    В прошлом году Александр Лукашенко посоветовал молдавским политикам отказаться от стремления в европейские союзы.

    25 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Россия и Азербайджан договорились укрепить союзническое взаимодействие

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин и посол Азербайджана Рахман Мустафаев обсудили перспективы сотрудничества и предстоящие контакты на высоком уровне.

    Галузин и Мустафаев подтвердили обоюдное стремление развивать отношения, следует из сообщения на сайте МИД России В дипломатическом ведомстве подчеркнули готовность к дальнейшей совместной работе.

    «Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранного российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, в том числе по упрочению устоев мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», – отметили в министерстве.

    В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки и сверили позиции перед будущими встречами руководства. Особое внимание было уделено необходимости полного восстановления культурно-гуманитарных связей между Москвой и Баку.

    В конце прошлого года президенты России и Азербайджана подтвердили стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений.

    Ранее в Кремле заявили о необходимости конструктивного решения всех возникающих разногласий между странами.

    26 мая 2026, 08:04 • Новости дня
    Ростех передал Воздушно-космическим силам новую партию истребителей Су-35С

    ОАК передала ВКС новую партию многофункциональных истребителей Су-35С

    Ростех передал Воздушно-космическим силам новую партию истребителей Су-35С
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы России пополнились новыми многофункциональными истребителями поколения 4++, предназначенными для завоевания превосходства в воздухе и уничтожения удаленных объектов.

    Очередная партия многофункциональных самолетов поступила в распоряжение военных, передает Ростех. Поставку техники осуществила Объединенная авиастроительная корпорация

    Эти машины способны эффективно уничтожать инфраструктуру на значительном удалении от аэродромов базирования.

    «Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ею управлять», – отметил летчик Воздушно-космических сил.

    По его словам, авиация успешно выполняет задачи по перехвату целей, прикрытию ударных групп, а также ведет глубокую разведку позиций неприятеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация завершила поставки истребителей Су-35С по плану 2025 года.

    Ранее Ростех передал Министерству обороны партию этих самолетов после успешных наземных и летных заводских испытаний.

    Госкорпорация исполняет все необходимые объемы производства вооружения и военной техники для нужд спецоперации на Украине.

    25 мая 2026, 16:52 • Новости дня
    Рособрнадзор объявил предостережения трем крупным московским вузам

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направила официальные предостережения руководству трех высших учебных заведений Москвы.

    Трем столичным университетам указали на необходимость соблюдения установленных норм, передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что образовательные организации должны строго придерживаться правил в рамках федерального контроля.

    «Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля», – говорится в сообщении службы.

    Документы были направлены в Московскую международную академию, Московский государственный лингвистический университет и Российский университет медицины. Соответствующие записи о вынесенных мерах уже появились в Едином реестре контрольных и надзорных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Рособрнадзор объявил предостережения Московскому физико-техническому институту и Южному федеральному университету.

    В феврале регулятор направил аналогичные уведомления руководству семи других образовательных организаций.

    В конце прошлого года ведомство призвало Московский государственный лингвистический университет устранить нарушения законодательства.

    26 мая 2026, 11:07 • Новости дня
    Воронежский студент взял академический отпуск ради службы оператором БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Учащийся Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков оформил академический отпуск, чтобы отправиться на службу в качестве оператора беспилотных летательных аппаратов.

    Студент машиностроительного факультета Воронежского государственного лесотехнического университета Иван Щербаков принял решение прервать обучение, передает канал Герои спецоперации Z. Молодой человек изучал мехатронику и разработку роботизированных систем.

    Несмотря на хорошую успеваемость, юноша взял академический отпуск. Это решение было продиктовано желанием отдать воинский долг и освоить новую востребованную специальность.

    В настоящее время Щербаков успешно выполняет задачи оператора БПЛА. Военнослужащий прошел тщательную теоретическую подготовку, отработал необходимые навыки на симуляторах и завершил практические занятия на полигоне, что позволяет ему уверенно управлять беспилотниками самостоятельно.

    «Сейчас я оператор. Мы летаем на «птичках», конкретно работаем по вражеским дронам, которые летят в нашу сторону», – рассказал боец.

    Щербаков заявил, что его цель: закончить службу и университет, и вернуться в армию уже в качестве инструктора.

    Министерство обороны России рассказало о боевом слаживании войск беспилотных систем.

    В Санкт-Петербурге запустили пилотный образовательный проект по подготовке операторов дронов.

    Военнослужащий с позывным «Сварог» назвал тренировки на симуляторах важнейшим этапом обучения.

    25 мая 2026, 18:04 • Новости дня
    Число погибших при атаке на Рязань достигло пяти

    Губернатор Малков: Число погибших при атаке на Рязань достигло пяти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об увеличении числа жертв атаки беспилотников на областной центр.

    Накануне в больнице умерла женщина, получившая тяжелые ранения при ударе, сообщил Малков, передает ТАСС. Таким образом, общее количество погибших достигло пяти человек.

    «Самое страшное последствие – погибли люди. Пять человек погибли, в том числе, к сожалению, восьмилетняя девочка», – подчеркнул Малков. Глава региона добавил, что медики боролись за жизнь пятой пострадавшей, однако полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.

    Напомним, атака вооруженных сил Украины на Рязань произошла 15 мая. СК возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

    Российские войска освободили сумские Запселье и Рясное
    Глава ФСБ назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия
    Песков сообщил о назначении Шохина новым бизнес-омбудсменом России
    Прибалтика начала переговоры о закупке украинских бомбоубежищ
    Ростех передал ВКС новую партию истребителей Су-35С
    Саакашвили предстал в суде с чубом и в вышиванке
    Стали известны цены на новые автомобили Volga

    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую

    У России уже в следующем году появится долгожданная замена самых массовых самолетов Ан-2. История создания «Байкала» была непроста, однако все невзгоды позади. Теперь у него есть собственный отечественный двигатель, и разработчики готовы начать сертификационные испытания. Это серьезный шаг к первым поставкам серийных самолетов. Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому

    «Эвакуация западных дипломатов из Киева выглядела бы как «капитуляция» перед Москвой и сдача позиций всеобъемлющей поддержки Украины». Так эксперты объясняют, почему Запад отказался вывозить сотрудников своих посольств из украинской столицы, проигнорировав соответствующее предупреждение Москвы. Впрочем, аналитики не исключают, что несмотря на риторику, страны ЕС примут определенные меры – только без лишней огласки. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

