Французская журналистка отказалась комментировать удар по Старобельску
Журналистка французской радиостанции RFI не стала делиться впечатлениями от посещения места трагедии в Луганской народной республике, где из-за атаки беспилотников погиб 21 человек.
Иностранные репортеры посетили разрушенный луганский город после недавнего обстрела, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос телеканала RT об увиденном, неназванная сотрудница радиостанции RFI заявила: «Я думаю, что журналисты - не герои истории, и не им высказывать свое мнение». Она добавила, что репортерам следует оперировать исключительно фактами, а не личными чувствами.
Корреспондентка также отказалась сравнивать разрушения с кинопостановкой. По ее словам, для выделения наиболее существенных деталей ей сначала необходимо изучить переведенные материалы. В ходе поездки она планирует рассказать лишь о самом факте приглашения от российского дипломатического ведомства и показанных на месте событиях.
Спасатели МЧС извлекли из-под завалов колледжа в Старобельске тела 21 погибшего.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о 65 раненых несовершеннолетних.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о прибытии в ЛНР более 50 иностранных репортеров.
Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР и назвал киевский режим террористическим.
Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.
Журналистам показали обломки атаковавшего колледж в Старобельске БПЛА со Starlink.