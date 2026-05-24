Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.
Вертолеты задействовали для тушения пожара на рынке в Новой Москве
Московские спасатели ликвидируют масштабное возгорание на территории торгового комплекса «Тополек», для борьбы с огнем задействована специальная авиация.
Два вертолета Московского авиационного центра привлекли к ликвидации возгорания на рынке «Тополек» в Новой Москве, передает РИА «Новости». Воздушные суда набирают воду в Хованском пруду.
По данным корреспондента агентства, вертолеты прилетали к водоему не менее шести раз. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что горят металлокаркасные торговые павильоны и складируемые материалы.
Площадь распространения огня достигла 1500 квадратных метров. Группировка специалистов на месте происшествия увеличена до 80 пожарных и 28 единиц техники, уточнили в МЧС России.
В декабре прошлого года крупный пожар вспыхнул в ангаре стройматериалов на территории Новой Москвы.
Весной 2025 года для ликвидации возгорания в столичном банном комплексе спасатели направили два вертолета Ка-32.