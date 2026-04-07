Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.5 комментариев
Украинская армия начала бить по базовым станциям мобильной связи в Энергодаре
Украинские боевики пытаются поразить базовые станции мобильной связи в Энергодаре, заявил мэр города Максим Пухов во вторник.
«Ежедневно фиксируем и попытки, и удары по базовым станциям сотовой связи на территории города. Связисты оперативно выполняют работы по восстановлению связи», – указал Пухов, передает ТАСС.
Он добавил, что качество сотовой связи в городе стало хуже, но меры для стабилизации и ее сохранения принимаются.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Энергодаре, в том числе спорткомплекс.