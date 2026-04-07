FT узнала о совещании в Британии военных экспертов из 40 стран по Ормузу
Британия проведет 7 апреля совещание по безопасному проходу через Ормузский пролив после окончания войны, конференция состоится после того, как президент США Дональд Трамп предупредил западных союзников о необходимости обеспечить безопасность этого стратегически важного водного пути.
«Во вторник в Великобритании состоится совещание по военному планированию с участием представителей более чем 40 стран, стремящихся обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив после окончания войны на Ближнем Востоке», пишет Financial Times (FT).
В состав виртуальной конференции в входят представители стран, которые в прошлом месяце подписали заявление, выражающее их «готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода» по стратегически важному водному пути.
Во встрече, которую откроет высокопоставленный британский военный офицер, примут участие представители Франции, Германии, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Британский чиновник заявил, что на конференции, которая пройдет на военной базе Нортвуд недалеко от Лондона, будут рассмотрены «надлежащие меры» для международной коалиции, в которую не входят Соединенные Штаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, от вступления в коалицию с США по Ормузскому проливу отказались пять стран. Британия в марте собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива. ЕК и Британия договорились работать над возобновлением судоходства в Ормузе.