Синоптик Леус поделился предварительным прогнозом погоды на Пасху в Москве
В столице на Пасху ожидается потепление, дневная температура может достичь +13 градусов, осадки маловероятно, а ночами в регионе ожидается около нуля градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Предварительный прогноз – благоприятный. Мы ожидаем, что закончится холодная волна к воскресенью и погода будет улучшаться. Ночью еще холодно: около нулевой отметки температура в Москве и от –2 до +2 градусов будет в районах Московской области», – рассказал Леус РИА «Новости».
Синоптик уточнил, что днем в столице ожидается от +11 до +13 градусов и от 9 до 14 градусов тепла в районах Московской области. Вероятность осадков небольшая.
Синоптик уточнил, что днем в столице ожидается от +11 до +13 градусов и от 9 до 14 градусов тепла в районах Московской области. Вероятность осадков небольшая.