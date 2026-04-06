Мобилизованный в ВСУ инвалид с ДЦП и шизофренией исчез под Сумами
В Сумской области пропал мужчина с детским церебральным параличом и шизофренией, мобилизованный в украинскую армию, сообщил источник в российских силовых структурах.
Подразделения пехоты ВСУ на сумском участке фронта доукомплектовывают насильно мобилизованными, у бойца Ивана Горского есть ДЦП и шизофрения, указал собеседник ТАСС.
«По сообщениям в соцсетях его матери, солдат ВСУ пропал без вести в районе Кондратовки», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинец Руслан Жук погиб на четвертый день после насильственной мобилизации в зону спецоперации в Сумском районе.
Группа украинских мобилизованных из 71-й бригады пропала без вести после отправки на боевое задание в районе Нижней Сыроватки близ Сум.