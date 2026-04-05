Американские бомбардировщики выдали за советские в учебнике Молдавии
В молдавском учебнике по истории обнаружили иллюстрацию, где американские бомбардировщики ошибочно представлены как советские во время налета на румынские нефтепромыслы.
В молдавском школьном учебнике по истории перепутали американские и советские бомбардировщики, передает РИА «Новости». Как сообщил бывший вице-премьер республики Александр Муравский, в издании размещена фотография американского самолета, бомбящего румынские нефтепромыслы, но под ней стоит подпись «советские самолеты во время налета на Плоешты». Он опубликовал соответствующее фото на своей странице в соцсетях.
Муравский отметил, что это не единичный случай искажения исторических фактов в учебниках по истории для молдавских школ. По его словам, в учебных материалах встречаются и другие подобные примеры. Он подчеркнул, что в данном случае был взят реальный исторический снимок с американским самолетом, но подпись к нему изменили, будто речь идет о советской авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии вышло новое образовательное издание по истории для девятых классов, в котором оккупация страны союзниками нацистской Германии представлена как якобы способствовавшая развитию экономики и инфраструктуры.