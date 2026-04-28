«Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.0 комментариев
«Калашников» поставил заказчику дроны с лазерным целеуказанием
«Калашников» передал заказчику разведывательные беспилотники «Гранат-4-Э»
Отечественные оружейники в срок передали заказчику партию мобильных комплексов дистанционного наблюдения, способных наводить высокоточные боеприпасы в ближней тактической зоне.
Оружейный концерн успешно завершил поставку возимых комплексов дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э», оснащенных модулем гиростабилизированной оптико-электронной системы целеуказания, сообщает Telegram-канал концерна.
Отмечается, что передача техники заказчику была выполнена точно в установленные сроки.
Новые аппараты предназначены для обеспечения лазерного целеуказания. Эта функция позволяет эффективно использовать высокоточные боеприпасы, оборудованные пассивной лазерной головкой наведения, непосредственно в ближней тактической зоне.
Технические характеристики беспилотника включают скорость полета от 90 до 130 километров в час и взлетную массу не более 55 килограммов. Аппарат способен действовать в радиусе до 55 километров при условии прямой видимости, поднимаясь на максимальную высоту до трех тысяч метров. Запуск дрона осуществляется с помощью специальной катапульты.
Предприятие заявило о возможности взаимодействия этих дронов-разведчиков с управляемыми боеприпасами семейства «Куб».