  В Белгородской области три человека погибли при атаке дронов ВСУ
    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке
    Данию обвинили в сокрытии украинского следа в диверсии на «Северных потоках»
    Рубио сравнил контроль над проливами с ядерным оружием
    Фон дер Ляйен заявила о решимости добиться перемен в Европе
    Падение обломков дрона вызвало пожар на НПЗ в Туапсе
    CNN заявил об обсуждении США и Ираном довоенного статус-кво
    Депутаты Рады отказались брать ответственность за уступку территорий
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    28 апреля 2026, 09:59 • Новости дня

    «Калашников» поставил заказчику дроны с лазерным целеуказанием

    «Калашников» передал заказчику разведывательные беспилотники «Гранат-4-Э»

    Tекст: Мария Иванова

    Отечественные оружейники в срок передали заказчику партию мобильных комплексов дистанционного наблюдения, способных наводить высокоточные боеприпасы в ближней тактической зоне.

    Оружейный концерн успешно завершил поставку возимых комплексов дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э», оснащенных модулем гиростабилизированной оптико-электронной системы целеуказания, сообщает Telegram-канал концерна.

    Отмечается, что передача техники заказчику была выполнена точно в установленные сроки.

    Новые аппараты предназначены для обеспечения лазерного целеуказания. Эта функция позволяет эффективно использовать высокоточные боеприпасы, оборудованные пассивной лазерной головкой наведения, непосредственно в ближней тактической зоне.

    Технические характеристики беспилотника включают скорость полета от 90 до 130 километров в час и взлетную массу не более 55 килограммов. Аппарат способен действовать в радиусе до 55 километров при условии прямой видимости, поднимаясь на максимальную высоту до трех тысяч метров. Запуск дрона осуществляется с помощью специальной катапульты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» впервые продемонстрировал беспилотный комплекс «Гранат-4» с лазерным целеуказанием.

    Предприятие заявило о возможности взаимодействия этих дронов-разведчиков с управляемыми боеприпасами семейства «Куб».

    27 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет

    ГУР Украины заявило об успешном использовании Россией ракет С-71К «Ковер»

    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская разведка сообщила о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер» с осколочно-фугасной частью, сообщили СМИ.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер», передают «Вести» со ссылкой на «Военное обозрение».

    В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины уточняется, что эти ракеты оснащены осколочно-фугасной боевой частью и были разработаны в России.

    Ракеты С-71К «Ковер» были созданы в 2024 году ОКБ имени Сухого для оснащения истребителей Су-57.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для противодействию ракетному комплексу «Орешник».

    27 апреля 2026, 00:49 • Новости дня
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    Эстонский пограничный катер оказался в водах России
    @ Pjotr Mahhonin/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    Пограничный катер Эстонии по техническим причинам оказался на территории России в устье Нарвы, экипаж самостоятельно вернулся в эстонские воды.

    Патрульный катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии по техническим причинам оказался в российских водах на реке Нарва, передает ERR.

    Инцидент произошел около полудня 26 апреля, когда судно с тремя членами экипажа не смогло удержаться на месте из-за сильного ветра, несмотря на попытки заякориться.

    В вещании отмечается: «В полдень 26 апреля катер Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) из-за технической неисправности оказался на Нарове в российских водах, но смог самостоятельно вернуться на территорию Эстонии».

    По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Сильвера Пялсинга, даже сброшенный якорь не помог экипажу справиться с погодными условиями.

    Катер находился в российских водах около 15 минут и затем самостоятельно покинул их. Пялсинг также уточнил, что российская погранслужба была уведомлена об инциденте сразу после его случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резерв сухопутных войск США получил 11,7 млн долларов на реконструкцию используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.

    Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой, обвинив судно в возможной перевозке контрабанды.

    Эксперты заявили, что власти Эстонии могут сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что задержание судна используется Таллином для демонстрации собственной состоятельности.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 10:22 • Новости дня
    Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем

    Минобороны объяснило условия набора в войска беспилотных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Добровольность заключения контракта и невозможность перевода бойцов без их согласия являются ключевыми условиями для студентов, поступающих в войска беспилотных систем, сообщил заместитель министра обороны генерал армии Виктор Горемыкин.

    На межведомственном совещании, прошедшем в Министерстве обороны с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, вузов и школ, обсуждались вопросы, связанные с набором студентов в войска беспилотных систем, сообщило в Max Минобороны.

    Особое внимание уделили принципам отбора и условиям контрактов для молодых специалистов, а также мерам их социальной поддержки. Заместитель министра обороны России генерал армии Виктор Горемыкин подробно разъяснил все ключевые положения контрактов, отвечая на наиболее актуальные вопросы, которые обсуждаются в обществе.

    Горемыкин заявил, что в основе контракта лежит принцип добровольности.

    «Намерений принуждать студентов к участию в СВО у нас нет. Ответственность за своевременное увольнение возлагается на командиров и кадровые органы, а также Главное управление кадров, которое осуществляет персональный учет», – подчеркнул замминистра.

    Горемыкин подчеркнул, что Министерство обороны строго выполняет все обязательства, связанные со службой в войсках беспилотных систем. Контракт предусматривает срок один, два или три года на выбор кандидата. Принцип добровольности остается основным, любое принуждение к подписанию документа исключено.

    Перевод военнослужащих войск беспилотных систем на другие должности или в другие подразделения без их согласия не допускается. Это закреплено условиями контракта и директивами Генштаба ВС РФ. В целях контроля командиров и кадровых органов подготовлены дополнительные указания министра обороны, которые поступят в войска до конца апреля 2026 года. Документом вводится прямой запрет на перевод военнослужащих БпС без их согласия и устанавливается персональная ответственность командиров за нарушения.

    Горемыкин заявил, что новые условия призваны сделать службу в подразделениях беспилотных систем более понятной и привлекательной для студентов профильных и технических специальностей. Также обсуждались перспективы развития образовательных программ для подготовки кадров в этой сфере.

    Ранее в Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил, что процесс комплектования российской армии контрактниками идет быстрее намеченных сроков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что распоряжения о вербовке студентов в беспилотные войска отсутствуют.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как для привлечения добровольцев-дроноводов ведомство создало уникальные условия службы со сроком договора от одного года.

    26 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе массированного ночного налета на Севастополь была сбита 71 воздушная цель, погиб один человек, еще четверо получили ранения.

    О массированной атаке ВСУ на Севастополь ночью сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Max-канале. По его словам, силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 воздушную цель. В результате налета погиб один человек, четверо получили ранения.

    Развожаев уточнил, что от атаки пострадали 34 многоквартирных и 17 частных домов. Также повреждены два магазина – в них выбиты стекла, а на улице Загородная Балка у станции технического обслуживания была пробита крыша.

    Губернатор рассказал, что между Родным и Терновкой после падения осколков сбитого беспилотника начался пожар в поле, где загорелась трава. В районе Кара-Кобы произошло возгорание лесной подстилки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек и повреждена контактная линия железной дороги.

    Силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.


    27 апреля 2026, 05:37 • Новости дня
    Военные сообщили о применении трофейных Bradley и М-113 при освобождении Гришино

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие использовали трофейную американскую бронетехнику для внезапной атаки и освобождения населенного пункта Гришино в Донбассе.

    Подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» освободили поселок Гришино в ДНР на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Освобождение проходило 21 апреля, при этом бойцы применили трофейную бронетехнику Bradley и М-113, чтобы создать у противника впечатление появления союзных подразделений.

    Командир взвода Антон Расковалов пояснил: «Мы использовали технику ВСУ, чтобы запутать противника, так как он полагал, что это их возвращающаяся техника, а не российская армия.

    Заехав в Гришино на трофейных американской БМП Bradley и бронетранспортере М-113, сразу был высажен десант, который и штурмовал деревню Гришино, заняв оперативно два дома».

    Штурмовики рассказали, что наступление велось только при благоприятной погоде, используя туман или дождь для скрытного проникновения.

    По словам Андрея Цыганкова, они передвигались от укрытия к укрытию, выбирали момент, когда противник был занят обслуживанием дронов или сменой батареек, и наносили удары в самый неожиданный момент, закрепляясь в подвалах и применяя FPV-дроны.

    Гранатометчик Алексей Мурычев отметил, что главной задачей бойцов было наблюдение за перемещением техники противника и своевременная передача координат для поражения.

    Командир мотострелковой роты Владимир Голубец сообщил, что штурм осложнялся замаскированными опорными пунктами и системой подземных ходов между домами, которыми пользовался противник. Был захвачен подземный опорный пункт длиной около 100 метров, где были взяты в плен двое военнослужащих ВСУ.

    По данным Минобороны, успешное освобождение Гришино стало возможно благодаря применению различных тактик, скрытному удержанию позиций и использованию восстановленной трофейной техники.

    Подразделения 35-й бригады продолжают продвижение в глубину обороны противника, освобождая территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор беспилотных систем группировки «Восток» с позывным «Лысый» рассказал об уничтожении украинских боевиков трофейным тяжелым дроном ВСУ в Запорожской области.

    Штурмовик с позывным «Кащей» использовал трофейный огнемет «Шмель», чтобы выкурить врага из укрытия и захватил командный пункт ВСУ в промзоне у Гуляйполя.

    26 апреля 2026, 00:11 • Новости дня
    В Вологде прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вологде представители казачества обсудили итоги года и приняли решения для укрепления деятельности казачьих обществ в регионе.

    Заседание Большого Круга Северо-Западного войскового казачьего общества состоялось в Вологде. Об этом сообщает сайт Совета при президенте России по делам казачества.

    Помощник президента Дмитрий Миронов направил приветствие участникам, отметив важность достижения качественных результатов в поступлении казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил, оказании помощи казакам - участникам СВО и их семьям, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

    «Войско за истекший год достигло заметных результатов в своей деятельности. Свидетельством признания заслуг казаков и атаманов стало утверждение президентом Российской Федерации геральдических знаков – герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества», – говорится в обращении Миронова.

    Атаман Максим Буга отчитался о проделанной в 2025 году работе и выделил ключевые направления, включая патриотическую и военно-прикладную деятельность. По итогам Большого Круга были приняты решения, направленные на дальнейшее развитие казачьих обществ в регионах Северо-Западного федерального округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Всероссийского казачьего общества, а также герба, знамени и флага для Северо-Западного войскового казачьего общества.

    Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов заявил о необходимости усилить работу по информированию казаков об условиях поступления в мобилизационный людской резерв и обратить особое внимание на состояние мобилизационных ресурсов в казачьих обществах.

    26 апреля 2026, 02:21 • Новости дня
    В Севастополе умер получивший ранения от осколков БПЛА мужчина

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    Мужчина 1983 года, получивший ранения от осколков сбитого над Севастополем украинского беспилотника, скончался, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    По его словам, погибший находился в автомобиле на улице Генерала Острякова.

    «Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – отметил Развожаев.

    По предварительным данным, пострадали еще три человека. Среди них пожилой мужчина и женщина с осколочными ранениями и травмами средней тяжести – их обнаружили в районах Генерала Мельника и Балаклавском.

    Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина.

    Все раненые были доставлены в больницы города.

    В результате падения осколков сбитых беспилотников были зафиксированы многочисленные повреждения инфраструктуры.

    На территории Академии хореографии выбиты окна, однако дети и сотрудники не пострадали, так как находились в укрытии.

    В районе СНТ «Фронтовик» из-за осколков вспыхнула станция шиномонтажа, а на Фиолентовском шоссе загорелся частный жилой дом.

    Осколки также повредили здания в районах Гераклея, Радиогорки, Горпищенко, где пробиты стены и выбиты окна.

    В Учкуевке повреждена газовая труба, в нескольких районах пострадали линии электропередач.

    Отмечается, что были зафиксированы случаи попадания пуль в жилые дома и окна.

    Губернатор подчеркнул, что спасательные службы Севастополя продолжают реагировать на все сообщения о повреждениях и опасных находках.

    Горожан просят при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом по номеру 112, чтобы избежать новых инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России отразили удар украинских войск в районе мысов Фиолент и Херсонес, уничтожив несколько вражеских объектов.

    В Севастополе сбили девять беспилотников. В результате отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина в разных районах города.

    25 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены дети

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, среди которых двое детей получили серьезные ранения.

    Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Max-канале. По его словам, в селе Ржевка Шебекинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего были ранены четверо гражданских.

    Один мужчина получил осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, второй пострадавший – осколочные ранения спины, 13-летний мальчик – рваную рану ноги, а 12-летний мальчик – осколочные ранения плеча и спины.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

    В городе Алексеевка многоквартирный дом подвергся атаке беспилотника самолетного типа. В одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

    Все оперативные службы работают на местах происшествий, уточняется информация о последствиях атак, подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    В Екатеринбурге в результате атаки беспилотника были повреждены 44 квартиры, эвакуировали 81 человек, а одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

    26 апреля 2026, 07:51 • Новости дня
    Группировка «Север» за сутки продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Войска группы «Север» продолжили наступление, продвигаясь до 650 метров на отдельных участках фронта, уничтожая живую силу и технику противника.

    Оперативная обстановка в Сумской и Харьковской областях остается напряженной, передает Telegram-канал «Северный ветер». Штурмовые подразделения группировки «Север» вели ожесточенные бои на Сумском направлении, за сутки продвинувшись до 550 метров на двадцати четырех участках.

    В районах Мирлогов, Атинского, Кияницы, Марьино, Бачевска, Мачулищ, Сум, Шостки и других населенных пунктов был нанесен огневой удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ.

    В Краснопольском районе продолжаются стрелковые бои в селах Таратутино и Новодмитровка. В Таратутино противник попытался контратаковать силами штурмовой группы, но украинские националисты были уничтожены. За сутки продвижение войск «Север» в этом районе составило до 450 метров.

    На Харьковском направлении штурмовые отряды продвигались на десяти участках, выбивая противника из ряда населенных пунктов, включая освобождение села Бочково.

    На Великобурлукском направлении отмечено продвижение на четырех участках до 650 метров. Отмечаются значительные потери противника, превышающие 200 человек за сутки, из которых более 150 – в Сумской области. Были уничтожены бронемашины, минометы, автомобили, пункты управления БпЛА и беспилотники различных типов.

    В отдельных районах штурмовые подразделения продолжают зачищать приграничные лесные массивы, а артиллерия и операторы БпЛА наносят удары по вскрытым целям. В Великобурлукском и Липцовском направлениях отмечено уничтожение пикапов, квадроциклов и мотоциклов, а также дополнительной беспилотной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Север» продолжает продвигаться на Сумском и Харьковском направлениях.

    Подразделения группировки «Север» создают буферную зону и наносят значительный урон живой силе и технике противника.

    За сутки войска группировки «Север» достигли продвижения до 500 метров на ряде направлений и нанесли серьезный урон противнику.

    26 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    ПВО сбили 16 беспилотников над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате отражения атаки беспилотников над Севастополем пострадал человек, повреждена контактная линия железной дороги, ведутся восстановительные работы.

    Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь, сообщает ТАСС. По данным властей, всего над разными районами города было сбито 16 воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты.

    Спасательная служба Севастополя зафиксировала попадание обломков сбитого БПЛА в отделение кардиологии первой городской больницы. В результате один человек получил осколочные ранения, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Части сбитого беспилотника также упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия, однако железнодорожное полотно не пострадало. Возможны задержки пригородных поездов, ремонтно-восстановительные работы начнутся после завершения тревоги.

    Военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники различными средствами, в том числе стрелковым оружием. Граждан просят соблюдать меры безопасности, покидать открытые пространства и оставаться в защищенных местах. При обнаружении опасных предметов необходимо сообщать по номеру 112, службы реагируют оперативно и выезжают на место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и мобильные группы в Севастополе отразили очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

    В результате массированной атаки ВСУ на Севастополь силы ПВО и флота уничтожили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

    В ходе отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина, которые находились в разных районах города.

    26 апреля 2026, 00:38 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 43 БПЛА над Севастополем

    Силы ПВО сбили 43 БПЛА над Севастополем, пострадали два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате отражения атаки были осколками дронов ранены молодой мужчина и женщина, находившиеся в разных районах города.

    Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 43 беспилотника над Севастополем и акваторией рядом с городом, передает ТАСС. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, атака была отражена ночью и утром, ситуация остается под контролем.

    «В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. К этому часу сбито 43 БПЛА над морем и над разными районами города», – заявил глава региона.

    По словам Развожаева, в результате атаки пострадали два мирных жителя. В районе проспекта Генерала Острякова осколками от сбитого беспилотника ранен молодой человек, находившийся в автомобиле, а в одном из садоводческих товариществ в районе Генерала Мельника осколочное ранение получила молодая женщина.

    Медики оказали пострадавшим необходимую помощь. На месте продолжают работать экстренные службы, дополнительной угрозы для населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе войска сбили девять беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили удар украинских войск, уничтожив несколько вражеских объектов в районе мысов Фиолент и Херсонес.

    Восемь БПЛА сбиты в районе Северной стороны и мыса Херсонес над морем в Севастополе, гражданские объекты не пострадали.

    25 апреля 2026, 23:32 • Новости дня
    Развожаев сообщил о девяти сбитых БПЛА над Севастополем

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе войска сбили девять беспилотников.

    В Севастополе сбито девять беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале.

    Он призвал жителей города соблюдать меры безопасности

    «Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах. Если находитесь дома, то отойдите от окон», – написал Развожаев.

    Глава города отметил, что военные продолжают уничтожать вражеские БПЛА с помощью различных средств, включая стрелковое оружие.

    Он подчеркнул, что пули, выпущенные в небо, возвращаются вниз с ускорением свободного падения, поэтому жителям важно соблюдать осторожность.

    Развожаев также проинформировал о новых правилах подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь сирена будет звучать три раза, после чего отключаться – это сделано для того, чтобы звук не мешал работе средств ПВО и мобильных огневых групп. По его словам, такой подход позволит повысить эффективность воздушной защиты города.

    Он подчеркнул, что прекращение сигнала не означает отмену тревоги или отсутствие угрозы. Информация об отбое воздушной тревоги будет поступать через громкоговорители и официальные каналы губернатора. Жителей призывают внимательно следить за сообщениями и не пренебрегать предосторожностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны отразили воздушный налет украинских беспилотников на Севастополь.

    Вражеский беспилотник атаковал автомобиль гуманитарной миссии Севастополя, который доставлял продукты, пасхальные подарки и медикаменты в прифронтовые села.

    26 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал за артиллерийскими стрельбами армии КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава КНДР присутствовал на соревнованиях минометных расчетов, где были продемонстрированы навыки по преодолению заграждений и уничтожению условных целей.

    Как передает ТАСС, Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями по артиллерийской стрельбе между минометными расчетами крупных объединений Корейской народной армии, о чем сообщили в агентстве ЦТАК.

    Лидера страны сопровождали представители высшего военного руководства, включая министра обороны Но Гван Чхоля и начальника Генштаба Ли Ен Гиля.

    На соревнованиях оценивались способности подразделений быстро преодолевать природные и искусственные заграждения, оперативно развертываться для уничтожения различных целей, а также маскироваться и отходить по заданному тактическому плану.

    По словам представителей ЦТАК, бойцы «в полной мере продемонстрировали боевую эффективность и мощь минометов ударных легких пехотных подразделений, а также исчерпывающую боеготовность».

    Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение итогами состязаний, передал теплый привет участникам и всему личному составу армии. Он отметил рост стремления совершенствовать боевую подготовку на всех уровнях КНА и подчеркнул важность укрепления боеспособности армии, реализации военно-стратегических идей Трудовой партии Кореи и собственных методов ведения боя.

    Лидер КНДР также дал указания на организацию в будущем более интенсивных и конкурентоспособных соревнований между воинскими частями.

    В итогах соревнований первое место заняли минометные расчеты соединения при 11-м корпусе КНА, второе – второй корпус, третье – 91-й корпус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в восточном направлении.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын оценил извинения президента Южной Кореи за инцидент с запуском дронов в сторону Северной Кореи.

    25 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    ВВС Франции решили модернизировать самолеты Rafale для экономии на боеприпасах

    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь отказаться от зенитных ракет стоимостью 600 тыс. евро, Париж планирует переоборудовать пушки истребителей Rafale для уничтожения беспилотников.

    Париж прорабатывает несколько сценариев обновления истребителей Rafale для эффективного противодействия беспилотным летательным аппаратам, передает ТАСС.

    Начальник штаба Воздушно-космических сил республики генерал Жером Белланже рассказал об этих планах Le Journal du Dimanche.

    «Цель – оснастить Rafale менее дорогими системами. Одним из вариантов является адаптация его пушки для поражения таких целей», – подчеркнул высокопоставленный военный. Он добавил, что рассматривается также применение ракет с лазерным наведением.

    В настоящее время для уничтожения дронов французские летчики вынуждены применять зенитные ракеты MICA. Цена одного такого боеприпаса достигает 600 тыс. евро. Ранее газета Le Parisien писала, что оборонная промышленность страны уже начала разработку недорогих средств поражения беспилотников для авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пилоты французских истребителей Rafale активно перехватывали иранские дроны над территорией ОАЭ ракетами MICA. Французские военные при этом назвали данные боеприпасы крайне дорогостоящими для подобных целей.

    Ранее армия республики потребовала ускорения поставок 42 современных самолетов этого типа.

    27 апреля 2026, 00:13 • Новости дня
    В Финляндии начались учения ВВС с участием самолетов F/A-18 Hornet

    Учения с 18 истребителями F/A-18 Hornet стартовали на востоке Финляндии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Финляндии стартовали учения военно-воздушных сил с участием 18 истребителей F/A-18 Hornet, полеты пройдут на востоке страны.

    Учения военно-воздушных сил Финляндии Ilmataktiikka 26 стартовали в понедельник, передает РИА «Новости».

    В маневрах задействовано 18 истребителей F/A-18 Hornet, которые будут выполнять полеты между Рованиеми и Куопио, охватывая северные и восточные регионы страны.

    Самолеты базируются на авиабазах Лапландского и Карельского авиакрыльев. Учения продлятся до тридцатого апреля.

    Как уточнили в ВВС Финляндии, основная цель маневров – повышение боеготовности и отработка взаимодействия между подразделениями.

    Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов отмечал, что республика значительно увеличила масштаб учений на своей территории, в том числе вблизи границы с Россией.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность активизацией НАТО в Европе и наращиванием военного присутствия рядом с российскими границами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время учений НАТО десантируемая с высоты 300 метров боевая машина разбилась из-за нераскрывшегося парашюта.

    Французские и польские военные запланировали совместные маневры над Балтийским морем для отработки сценариев применения ядерного оружия по целям на территории России и Белоруссии.

    Россия скорректирует стратегию развития ядерных сил с учетом наращивания потенциала НАТО и заявлений Британии и Франции о ядерных планах.

    Россия подготовила ответ на ядерные планы Франции
    Трамп нарушил королевский протокол при встрече с Карлом III
    Мерц опустился на дно политического рейтинга в Германии
    В Латвии предложили запретить русские имена и фамилии
    Российский боксер объяснил причину массовой драки на ринге в Турции
    Установлены даты летних школьных каникул
    Закрылся Udaff.com

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны, впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке

    Всего лишь двадцать российских бойцов смогли сдержать атаку двухтысячной группировки противника. Таким стал один из главных итогов масштабных боев, произошедших в минувшие выходные в Мали. Какие ошибки местных правительственных войск спровоцировали атаку боевиков – и какую роль в ее отражении сыграл российский Африканский корпус? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации