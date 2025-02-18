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«Калашников» сообщил о совместной работе боеприпасов «Куб» с дронами-разведчиками
Концерн «Калашников» объявил о синергии «Куб» с дронами «Скат-350М» и «Гранат-4Э»
Управляемые боеприпасы семейства «Куб» концерна «Калашников» смогут работать в тандеме с дронами-разведчиками «Скат-350М» и «Гранат-4Э», что позволит повысить точность поражения целей и эффективность боевых операций.
Концерн «Калашников» заявил о возможности взаимодействия управляемых боеприпасов семейства «Куб» с дронами-разведчиками «Скат-350М» и «Гранат-4Э», сообщает ТАСС. Директор концерна Алан Лушников отметил, что «Гранат-4Э», как и «Скат-350М», может направлять «Кубы» на цель. Однако «Скат-350М» является электрическим БПЛА с временем полета до 4 часов, тогда как «Гранат-4Э» с двигателем внутреннего сгорания может оставаться в воздухе дольше.
Боеприпасы «Куб» предназначены для поражения бронетехники и живой силы противника и зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Дрон «Скат-350М» также показал свою эффективность в зоне боевых действий, помогая обнаруживать и уничтожать ключевые объекты украинских вооруженных сил.
Военная версия «Гранат-4Э» прошла апробацию в зоне конфликта. Комплекс используется для дистанционного наблюдения с фото-, видео- и тепловизионной аппаратурой в любое время суток и способен передавать данные на десятки километров почти в реальном времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» решил впервые показать свои дроны, применяемые в зоне СВО, за рубежом. На выставке в Абу-Даби представили новейший беспилотник «КУБ-10Э». Концерн «Калашников» ранее разработал комплекс с дронами-камикадзе «КУБ-СМ» для применения роем.