Стало известно о показе новейшего беспилотника «КУБ-10Э» в Абу-Даби

Стало известно о первой презентации «КУБ-10Э» на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби

Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Калашников» впервые представит новейший комплекс с управляемыми боеприпасами «КУБ-10Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, передает Telegram-канал «Калашников». Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, ОАЭ.

Ударный беспилотник «КУБ-10Э» предназначен для поражения широкого спектра военных целей, включая небронированную технику, бронетранспортеры, командные пункты, объекты противовоздушной и противоракетной обороны, а также радиоэлектронной борьбы. Он может наносить удары по объектам тылового обеспечения и полевым складам боеприпасов.

Беспилотник способен действовать в любое время суток и в различных метеорологических условиях, включая ветер с порывами до 15 м/с и температуры от -30°С до +40°С. Комплекс запускается с катапульты, его крейсерская скорость составляет 100 км/ч, а высота полета варьируется от 100 до 2500 м. Наведение осуществляется по заданным координатам и данным глобальной навигационной спутниковой системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году «Калашников» установил десятилетний рекорд по экспорту оружия, а также показал первый полет дрона «КУБ-10Э».