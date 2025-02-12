За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Стало известно о показе новейшего беспилотника «КУБ-10Э» в Абу-Даби
Стало известно о первой презентации «КУБ-10Э» на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби
Концерн «Калашников» впервые покажет на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби новейший ударный беспилотник «КУБ-10Э», предназначенный для поражения различных военных объектов.
Концерн «Калашников» впервые представит новейший комплекс с управляемыми боеприпасами «КУБ-10Э» на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, передает Telegram-канал «Калашников». Выставка пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, ОАЭ.
Ударный беспилотник «КУБ-10Э» предназначен для поражения широкого спектра военных целей, включая небронированную технику, бронетранспортеры, командные пункты, объекты противовоздушной и противоракетной обороны, а также радиоэлектронной борьбы. Он может наносить удары по объектам тылового обеспечения и полевым складам боеприпасов.
Беспилотник способен действовать в любое время суток и в различных метеорологических условиях, включая ветер с порывами до 15 м/с и температуры от -30°С до +40°С. Комплекс запускается с катапульты, его крейсерская скорость составляет 100 км/ч, а высота полета варьируется от 100 до 2500 м. Наведение осуществляется по заданным координатам и данным глобальной навигационной спутниковой системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году «Калашников» установил десятилетний рекорд по экспорту оружия, а также показал первый полет дрона «КУБ-10Э».