Глава Рособрнадзора Музаев объяснил, как ЕГЭ формирует логическое мышление

Tекст: Дмитрий Зубарев

Анзор Музаев в интервью газете «Ведомости» подробно объяснил, как устроен современный ЕГЭ и почему критика в его адрес часто носит субъективный характер.

По его словам, большинство нынешних специалистов в экономике, IT, инженерии, атомной и военной промышленности выросли именно в эпоху ЕГЭ, и это поколение составляет костяк российской экономики.

Глава Рособрнадзора отметил, что экзамен по истории сейчас построен таким образом, что «его невозможно сдать, просто выучив даты, когда и что произошло». Он подчеркнул, что вопросы требуют анализа предпосылок событий и логического мышления, а не простого запоминания фактов.

Музаев привел в пример задание с юбилейной монетой, где школьник должен внимательно рассмотреть изображение, определить, какому событию посвящена монета, и выстроить логическую цепочку рассуждений. Он заявил: «Процент решений таких заданий при незнании того, о чем идет речь, практически равен нулю». Это, по мнению Музаева, доказывает невозможность случайно угадать правильный ответ.

Он также напомнил, что два года назад для родителей на ВДНХ были выбраны девять самых простых вопросов по истории из материалов ЕГЭ, и только 57% ответов оказались верными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил отмену Единого государственного экзамена только при появлении достойной альтернативы.

Участники ЕГЭ по истории отлично справились с заданиями о специальной военной операции.

Введение этого формата оценки знаний обеспечило равный доступ российских школьников к высшему образованию.