Рособрнадзор: Участники ЕГЭ по истории отлично справились с заданиями об СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Участники экзамена 2025 года хорошо справились с вопросами, касающимися хронологии и фактов специальной военной операции, передает ТАСС со ссылкой на презентацию, представленную главой Рособрнадзора Анзором Музаевым.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 23 мая. Резервные дни для всех предметов назначены на 16–23 июня, а дополнительные даты для пересдачи отдельных предметов выпускниками пройдут 3 и 4 июля.

На экзамены в основном периоде зарегистрировано около 712 тыс. участников, среди которых более 637 тыс. выпускников текущего года.

Ранее Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглыми столами после инцидента в одной из московских школ.