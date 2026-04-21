Tекст: Дмитрий Зубарев

Марочко сообщил, что украинские власти продолжают начислять плату за коммунальные услуги жителям Луганской Народной Республики, в том числе за разрушенные дома, передает ТАСС. Он сообщил, что при неуплате коммунальных услуг Киев формирует долги и затем удерживает их из заработной платы, а также арестовывает ценное имущество.

Марочко подчеркнул, что жители освобожденной части ЛНР, которые уехали за пределы Луганской области, продолжают получать уведомления о задолженностях по ЖКХ. По его словам, у многих сумма долгов уже превышает стоимость оставленного жилья. По судебным решениям чаще всего предлагается реструктуризация долгов, однако при дальнейшем неисполнении обязательств часть зарплаты удерживается, а имущество может быть арестовано.

Он добавил, что из-за бюрократических преград доказать разрушение жилья в результате боевых действий и невозможность проживания крайне сложно. По словам Марочко, многие люди оказались в практически безвыходном положении: «Следует отметить, что люди оказались, по сути, в заложниках, поскольку покинуть территорию Украины и вернуться обратно из-за долгов практически невозможно».

Напомним, 1 апреля в Минобороны России заявили о завершении освобождения территории ЛНР от Вооруженных сил Украины.

