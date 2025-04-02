Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей списали украинские долги
В Донбассе и Новороссии ФССП России закрыла производство по долгам в пользу бюджета и банков Украины, сообщил директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.
Создана нормативно-правовая база, в декабре 2022 года приняли закон о применении закона об исполнительном производстве на территории Донбасса и Новороссии, сказал Аристов, передает ТАСС.
«Мы пересмотрели, переинвентаризировали более 4 тыс. исполнительных документов и заново начали исполнение по ним. При этом надо обратить внимание, что были окончены исполнительные производства по долгам в пользу бюджета Украины и кредитных организаций Украины», – добавил он.
Также в среду Аристов сообщал, что ФССП поставила на паузу взыскание с участников СВО на общую сумму свыше 169 млрд рублей.