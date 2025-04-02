Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей списали украинские долги

Tекст: Алексей Дегтярев

Создана нормативно-правовая база, в декабре 2022 года приняли закон о применении закона об исполнительном производстве на территории Донбасса и Новороссии, сказал Аристов, передает ТАСС.

«Мы пересмотрели, переинвентаризировали более 4 тыс. исполнительных документов и заново начали исполнение по ним. При этом надо обратить внимание, что были окончены исполнительные производства по долгам в пользу бюджета Украины и кредитных организаций Украины», – добавил он.

Также в среду Аристов сообщал, что ФССП поставила на паузу взыскание с участников СВО на общую сумму свыше 169 млрд рублей.