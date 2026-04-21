Директор ФБР Патель в иске обвинил Atlantic в клевете об алкоголизме
Глава ФБР Кэш Патель намерен отсудить 250 млн долларов у издания Atlantic, которое он обвинил в распространении недостоверных сведений о его проблемах с алкоголем, следует из текста искового заявления.
Директор ведомства категорически отверг информацию о злоупотреблении спиртным, неадекватном поведении и недоступности для сотрудников. Эти данные он назвал клеветой и чистой фантазией, передает РИА «Новости».
«Ответчики, конечно, свободны критиковать руководство ФБР, но они перешли юридическую грань, опубликовав статью, наполненную ложными и явно сфабрикованными утверждениями, призванными разрушить репутацию директора Пателя и заставить его покинуть свой пост», – отмечается в документе.
В качестве компенсации за нанесенный репутационный ущерб истец требует взыскать с редакции солидарную выплату в размере не менее 250 млн долларов.
В самом издании назвали претензии необоснованными. Пресс-секретарь журнала Анна Бросс в беседе с Washington Post подчеркнула, что редакция не отказывается от своего материала и готова активно защищать журналистов в суде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Atlantic рассказал о проблемах Кэша Пателя со спиртным. По данным издания, в администрации США допускали скорую отставку директора ФБР.