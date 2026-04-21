С актера Петренко взыскали долг по алиментам 875 тыс. рублей
С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам более чем в 875 тысяч рублей, при этом он все еще должен свыше 379 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных документов.
С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам в размере 875 тыс. рублей, сообщает РИА Новости. Как уточняется, исполнительное производство было начато в мае 2022 года на основании соглашения об уплате алиментов, подписанного в декабре 2015 года.
В рамках этого дела с Петренко взыскивают более 140 тыс. рублей задолженности по исполнительному документу, 225 тыс. рублей исполнительского сбора и 715 рублей расходов. Кроме того, актеру было начислено еще 10 тыс. рублей долга по исполнительному документу с дополнительным сбором в 1 тыс. рублей. Также приставы обязали его выплатить штраф за неуплату парковки, сумма которого была удвоена судом.
По последним данным, общий долг Петренко по алиментам и другим обязательствам в 2024 году составлял более 9,2 млн рублей, а к 2025 году снизился до примерно 1,3 млн рублей. 17 апреля 2026 года на актера открыли еще два производства на сумму 2 тыс. рублей исполнительских сборов.
Известно, что Игорь Петренко был трижды женат и является отцом двоих сыновей от второго брака с Екатериной Климовой. Артист родился в Потсдаме в 1977 году, удостоен Государственной премии и премии ФСБ России, а его фильмография насчитывает более 70 работ.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом