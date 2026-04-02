Росавиация ввела ограничения на рейсы в Геленджик и Сочи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Геленджика и Сочи, передает Росавиация в Max. Там добавили, что что такие меры необходимы для поддержания высокого уровня безопасности полетов в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Геленджика и Сочи для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропорту Геленджика вводили режим дополнительных ограничений на полеты, а также действовали временные ограничения на рейсы в Краснодар и Тамбов.

Осенью 2025 года в аэропортах Сочи и Геленджика уже действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне массового уничтожения украинских беспилотников.