В России назвали сумму денежных переводов для контроля

ФНС решила начать контролировать переводы свыше 2,4 млн рублей в год

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Коммерсантъ», это станет частью расширенного обмена информацией между Федеральной налоговой службой и Банком России, который планируется ввести с 2027 года.

Отмечается, что под надзор попадут только неподтвержденные безналичные доходы, превышающие лимит в 2,4 млн рублей. Налоговые органы будут обращать внимание на регулярность и источники поступлений, а также круг контрагентов. Критерий в 2,4 млн рублей выбран потому, что он соответствует максимальному доходу для самозанятых и пределу для применения 13% ставки НДФЛ.

В Минфине подчеркивают, что изменения не коснутся большинства граждан. Исключение составят переводы от близких родственников и поступления, не связанные с предпринимательской деятельностью.

В ФНС сообщили, что новая система контроля позволит перейти от выборочных проверок к автоматизированному контролю. Такой подход будет запускаться при срабатывании индикаторов риска ведения бизнеса без государственной регистрации.

В то же время подчеркивается, что дополнительный контроль не затронет граждан, которые добросовестно декларируют свои доходы.

Напомним, с 1 апреля в России начали действовать обновленные правила перевода денежных средств, касающиеся исключительно платежей в бюджетную систему.

