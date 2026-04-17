Суд взыскал более 46 млн рублей с мужа певицы Распутиной в пользу бывшей жены

Дарья Григоренко

В пресс-службе суда пояснили: «В ходе нового апелляционного рассмотрения дела с учетом результатов дополнительной судебной оценочной экспертизы апелляционным определением Московского областного суда от 12 марта 2025 года с Захарова В.Е. в пользу Захаровой Е.И. взыскана компенсация в счет раздела земельных участков и жилого дома в размере 46 987 000 рублей», передает ТАСС.

Захарова ранее подала иск о разделе имущества и признании за ней права собственности на половину недвижимости в Московской области. Виктор Захаров в ответ потребовал расторгнуть брак и разделить имущество, купленное в Республике Коми, отметив, что фактические отношения между супругами прекратились еще в 1996 году, после его переезда к Маше Распутиной в Москву.

В марте 2023 года Одинцовский городской суд расторг брак между сторонами, но оба иска о разделе совместного имущества остались без удовлетворения. Однако Московский областной суд позже постановил, что спорная недвижимость куплена в браке и принадлежит обоим супругам, поэтому Виктор Захаров должен выплатить бывшей жене компенсацию за ее долю.

Кассационный суд, рассмотрев жалобу, отказал в разделе остального имущества, но признал законным расторжение брака между Захаровыми. Решение о взыскании компенсации в пользу Елены Захаровой за дом и участки осталось в силе, остальная часть требований сторон удовлетворена не была.

