Мощный пожар со взрывами охватил один из двух действующих НПЗ Австралии

Текст: Антон Антонов

Сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе близ Джилонга произошел поздно вечером. Огонь вспыхнул в среду в 23.05 по местному времени (16.05 мск) в цехе по производству моторного бензина. Это один из двух действующих НПЗ Австралии, обеспечивающий около 10% потребляемого в стране горючего, передает ТАСС со ссылкой на ABC

Помощник начальника пожарной охраны штата Виктория Майкл Макгиннесс заявил: «Произошло несколько небольших взрывов, но произошедшее пока не вызывает подозрений, вероятно, это просто неисправность какого-то участка трубопровода или клапана». При этом пожарные до настоящего момента не смогли локализовать возгорание.

Всех сотрудников предприятия экстренно эвакуировали, сведений о пострадавших не поступало. Из-за густого дыма жителям близлежащих районов рекомендовано не выходить на улицу и держать окна закрытыми до улучшения обстановки.

