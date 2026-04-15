140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.
Гуцан сообщил о махинациях с соцвыплатами на умерших инвалидов
Генпрокуратура в 2025 году выявила организованные преступные действия с целью наживы за счет инвалидов, сертификаты оформлялись на уже умерших людей, сообщил глава ведомства Александр Гуцан, выступая в Совете Федерации с докладом «О состоянии законности и правопорядка в РФ в 2025 году».
Гуцан сообщил о выявленных в 2025 году преступных схемах с оформлением соцвыплат на уже умерших людей, передает РИА «Новости».
Он отметил, что сотрудники Соцфонда по халатности оформляли сертификаты на умерших, а также были обнаружены организованные преступные группы, наживавшиеся за счет инвалидов.
В своем докладе в Совете Федерации генпрокурор подчеркнул, что такие случаи мошенничества стали системными. По его словам, особенно масштабными махинациями отличилась Челябинская область, где за шесть лет преступникам удалось получить компенсации по фиктивным чекам на сумму более 1 млрд руб.
Гуцан добавил, что по этому факту уже возбуждено 19 уголовных дел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция пресекла хищение более миллиарда рублей на фиктивных компенсациях за технические средства реабилитации.
Сотрудники ФСБ выявили кражу социальных выплат на аналогичную сумму по поддельным свидетельствам о смерти.
Правоохранительные органы раскрыли схему незаконного получения пособий на сотни несуществующих детей.