Госдума одобрила бесплатное высшее образование для вдов участников спецоперации

Tекст: Ольга Иванова

Нижняя палата российского парламента утвердила инициативу, которая дает право на бесплатное обучение в вузах супругам погибших бойцов, передает РИА «Новости».

Мера распространяется на программы бакалавриата и специалитета в рамках отдельной бюджетной квоты. Обязательным условием для получения льготы является отсутствие нового брака.

Воспользоваться образовательной поддержкой смогут вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе спецоперации или отражении вооруженного вторжения в Россию. Также закон защищает семьи ополченцев Донбасса, которые сражались в составе сил ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Авторы документа объясняют необходимость нововведений социально уязвимым положением таких граждан. Потеря кормильца вынуждает супругов устраиваться на работу, поэтому высшее образование за счет государства поможет им быстрее получить востребованную профессию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра обороны Анна Цивилева предложила выделить квоты на обучение для вдов погибших участников спецоперации.

Президент России Владимир Путин поручил проработать соответствующие образовательные гарантии.

Ранее глава государства подписал закон о бесплатном обучении в вузах для детей ветеранов боевых действий.