Кремль опроверг участие главы РФПИ в переговорах по Украине
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев занимается исключительно экономическим сотрудничеством и не привлечен к диалогу о мирном урегулировании на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Спецпредставитель президента по инвестиционному сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев не имеет отношения к диалогу с Киевом, передает ТАСС.
На брифинге журналисты поинтересовались у пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, связана ли недавняя поездка руководителя фонда в Абу-Даби с украинским вопросом.
«Нет, Кирилл Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества, в том числе и по линии российско-американской группы. Именно группы по экономическому сотрудничеству. Кирилл Дмитриев не занимается темой переговоров по Украине», – ответил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил о готовности России к политико-дипломатическому миру на Украине на фоне продолжения спецоперации. Ранее пресс-секретарь президента подтвердил открытость Москвы к мирному урегулированию конфликта.