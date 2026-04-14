Зеленский продлил военный сбор на Украине на три года после окончания конфликта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после окончания конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Данные о подписании появились на официальном сайте украинского парламента.

Как ранее сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, украинский парламент одобрил этот закон в рамках пакета требований Международного валютного фонда. Закон предусматривает сохранение военного сбора в размере 5% от начисленной заработной платы для всех граждан, кроме военных.

Ранее, с 2014 года, ставка военного сбора на Украине составляла 1,5%. Однако с 30 ноября 2024 года был принят закон о повышении налогов, и военный сбор вырос до 5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военного сбора с 1,5% до 5%.

Ранее министерство финансов Украины планировало резкое повышение этого налога для покрытия возрастающих военных расходов.

Газета New York Times предрекала украинскому лидеру столкновение с гневом населения из-за данной непопулярной меры.