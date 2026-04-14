Япония решила не оценивать законность действий США в Ормузском проливе
Японская сторона не собирается давать оценку действиям Соединенных Штатов и Ирана на Ближнем Востоке, поскольку для этого не хватает достоверных данных, заявил японский МИД в парламенте страны.
Для объективного анализа текущих событий не хватает конкретики, заявил представитель ведомства, передает РИА «Новости».
«Дать правовую оценку с точки зрения международного права на данном этапе затруднительно», – указал он.
Во время парламентского заседания депутаты также затронули тему возможных шагов со стороны Ирана, включая слухи о введении платы за проход коммерческих судов. Японский дипломат отметил, что позиция Тегерана остается неясной, поэтому преждевременные выводы невозможны. При этом он назвал свободу судоходства важнейшим приоритетом, которого страна будет настойчиво добиваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива. Введение Ираном платы за проход судов по проливу для Японии оценили в 500 млрд иен ежегодно. В марте Токио отказывался отправлять свои военные корабли для патрулирования этого региона.