Марочко сообщил, как ВС России выдавливают ВСУ из Озёрного в ДНР

Tекст: Катерина Туманова

«Сейчас большая часть Озерного находится в серой зоне, поскольку украинские боевики, отступив, заняли позиции немного южнее и юго-восточнее данного населенного пункта», – сказал он ТАСС.

По словам Марочко, российские силы закрепились на северных окраинах Озерного и продолжают наступление в южном направлении. Он отметил, что сейчас заходить в Озерное пока опасно, однако российские военные продолжают движение, обходя населенный пункт.

Марочко подчеркнул, что юго-восточнее Озерного отмечается продвижение вдоль Северского Донца. Таким образом украинских военных выдавливают на противоположный берег реки и вынуждают покидать населенный пункт.

