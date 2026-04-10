Россиянам предложили подать заявку на «Семейную зарницу»

Организаторы заявили о продолжении приема заявок на участие в «Семейной зарнице»

Tекст: Вера Басилая

В этом году к участию в «Семейной зарнице» приглашаются семьи, состоящие из двух разнополых взрослых и двух детей старше 11 лет. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный и финал, на котором к активностям присоединится наставник – ветеран СВО. Семьи примут участие в маршрутной квест-игре и военно-тактической игре на местности.

Более ста инструкторов Центра «Воин», среди которых есть участники боевых действий и ветераны спецоперации, будут судить соревнования и готовить команды к финальным испытаниям. Во время муниципального и регионального этапов состоится семейный фестиваль с конкурсами, мастер-классами и выставками в поддержку защитников Отечества.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила: «Проект «Семейная зарница» объединяет семьи, укрепляет связь поколений и интегрирует ветеранов СВО в систему наставничества и патриотического воспитания молодежи. Для нас это особенно важно, ведь наши защитники, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки и командной работы».

Подать заявку можно на портале «Движения Первых» будьвдвижении.рф до 24 апреля. Организаторами выступают Государственный фонд «Защитники Отечества», «Движение Первых», «Юнармия» и Центр «Воин» при поддержке Министерства обороны России и Федерального агентства по делам молодежи.

Финал Всероссийской игры «Семейная зарница» состоится в августе-сентябре и объединит 89 семей и столько же наставников. С инициативой о проведении мероприятия в январе 2025 года выступила Анна Цивилева на оргкомитете «Победа», а предложение поддержал президент Владимир Путин.