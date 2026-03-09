В Латвии заблокировали доступ к Ozon из-за «угрозы нацбезопасности»

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает LETA со ссылкой на публикацию в официальном вестнике Latvijas vestnesis. Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) объяснил свое решение угрозой национальной безопасности и общественному порядку, передает РИА «Новости».

В официальном сообщении NEPLP говорится: «NEPLP принял решение ограничить доступ к российской платформе электронной коммерции Ozon.ru в Латвии, а также к ряду других доменов, которые, по мнению совета, распространяют контент, угрожающий государственной безопасности и общественному порядку».

Помимо Ozon.ru, под блокировку попали сайты booksite.ru, znanierussia.ru, runi.ru, yauzashop.ru, burunen.ru, dobvesti.ru, sdelanounas.ru, www1.ru и kp.ru.

Ранее латвийский совет по электронным СМИ (NEPLP) расширил список заблокированных российских ресурсов, сославшись на возможную угрозу национальной безопасности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Латвии приняли решение выдворить более 800 граждан России, проживающих в стране.

До этого Министерство иностранных дел России отметило «запредельный уровень» русофобии в действиях властей Латвии.