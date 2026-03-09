Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Американская РСЗО MRLS уничтожена в Харьковской области
Российские войска нанесли точный удар по позиции противника у населенного пункта Молодовая в Харьковской области, ликвидировав РСЗО MRLS, сообщило Минобороны.
Пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS американского производства ликвидирована в Харьковской области точным попаданием, указали в ведомстве, сообщает ТАСС.
Атака произведена с помощью двух управляемых ракет, целью стало место укрытия MRLS у Молодовой.
Военные уточнили, что в результате огневого поражения уничтожены сама установка, машина обеспечения и до 10 украинских боевиков.
За прошлую неделю ВСУ потеряли три пусковые установки РСЗО, включая американские HIMARS и MLRS, а также «Ольха».