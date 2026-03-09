Дом певицы Рианны в Беверли Хиллз обстреляла неизвестная женщина

Tекст: Катерина Туманова

Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил, что в воскресенье в 13.21 поступило сообщение о стрельбе, после чего 30-летняя подозреваемая женщина была задержана. Рианна в это время, по словам источника, находилась дома, пишет Los Angeles Times.

По данным полиции, подозреваемая произвела несколько выстрелов из своего автомобиля в сторону дома знаменитости. Как сообщил сержант полиции Джонатан де Вера из департамента полиции Лос-Анджелеса, в результате инцидента никто не пострадал.

В радиопереговорах полиции Лос-Анджелеса по поводу инцидента сообщалось, что по дому было произведено «примерно 10 выстрелов» из автомобиля, находившегося через дорогу от ворот участка. Согласно аудиозаписи, после стрельбы белый автомобиль Tesla скрылся.

Пока полиция искала Tesla, она передавала по рации информацию о том, что волосы подозреваемой были заплетены в косы, на ней была кремовая блузка, а днище авто было грязным.

Вскоре полицейские заметили автомобиль подозреваемой и проследовали за ним до парковки торгового центра в Шерман-Окс, где арестовали ее примерно через 30 минут после звонка в службу спасения.

Рианна проживает в Беверли-Хиллз с рэпером ASAP Rocky, у пары трое маленьких детей: дочь и два сына.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дом Брэда Питта ограбили в Лос-Анджелесе. Хулио Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании. Мадонну обвинили в поддержке России за советскую шапку-ушанку.



