Росавиация сняла ограничения полетов в подмосковном аэропорту Жуковский
Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале о снятии временных ограничений в аэропорту Жуковский.
«Аэропорт Жуковского (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Напомним, ранее Росавиация ввела ограничения работы аэропорта Жуковский ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье аэропорт Раменское в Жуковском уже вводил временные ограничения полетов.
До этого аэропорт Сочи временно ограничивал прием и выпуск самолетов.