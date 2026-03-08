  • Новость часаТегеран пригрозил ударом по энергосфере Ближнего Востока
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    8 марта 2026, 19:43 • Новости дня

    Путин подписал закон об извещении граждан при поиске их другими лицами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин подписал документ, обязывающий полицию информировать людей о попытках установить с ними контакт, согласно ему полиция будет сообщать людям, что их пытаются найти родные или знакомые.

    Изменения коснулись законодательства о праве граждан на свободу передвижения и выбор места жительства, передает ТАСС.

    Согласно новым нормам, физические и юридические лица смогут обращаться в территориальные органы МВД для поиска человека. Сделать это можно будет в том числе через портал «Госуслуги», направив разыскиваемому свои контактные данные.

    Полиция перешлет полученную информацию гражданину по почте, чтобы тот самостоятельно решил, связываться ли с инициатором поиска. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума одобрила закон о платном доступе организаций к базам данных МВД. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах по запуску геоуведомлений на портале «Госуслуги». Правительство России направит до 1,5 млрд рублей на материально-техническое обеспечение ведомства в 2026 году.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    8 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках

    Путин отметил предельное обострение ситуации на мировых энергетических рынках

    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировые энергетические рынки переживают период максимальной напряженности, что связано с последствиями решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.

    Ситуация на мировых энергетических рынках достигла крайней степени напряжения, заявил президент России Владимир Путин. В беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул: «Ситуация на мировых рынках <…> обострилась до предела».

    Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что нынешние сложности на европейских рынках стали следствием ошибочных решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Также президент поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Зарубину, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    7 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе

    Ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе составил 580 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Ущерб от преступлений киевского режима на Донбассе составляет 580 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Размер ущерба, причиненного Донбассу преступными действиями киевского режима, составил 580 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам Бастрыкина, проведена масштабная работа по судебно-экспертному установлению как суммы, так и характера ущерба, нанесенного в результате преступной деятельности Киева на Донбассе. Он подчеркнул, что эта оценка основана на детальных расследованиях и экспертизах.

    Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет продолжает собирать доказательства и фиксировать все факты разрушений и ущерба, чтобы обеспечить юридическую ответственность виновных.

    Ранее Бастрыкин сообщил президенту о двадцати рабочих поездках в Донбасс в 2025 году.

    Глава ведомства доложил о передаче в суд более 1800 уголовных дел в новых регионах.

    До этого следователи установили предварительный ущерб от действий ВСУ в Курской области на сумму более 3 млрд рублей.

    8 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Гавриил Григоров/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, передает РИА «Новости». В праздничном обращении глава государства отметил, что женщинам в России подвластно все, а их душа делает мир лучше и добрее.

    «Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее», – отметил Путин.

    Путин подчеркнул, что материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, придавая сил в трудные моменты. Также президент отметил, что российским женщинам удается совмещать материнство, профессиональный рост, проявлять лидерские качества и заботиться о близких.

    В поздравлении президент отдельно поблагодарил женщин, работающих в зоне специальной военной операции на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Он выразил признательность за проявленные ими самоотверженность и силу духа.

    Путин также пообещал, что государство будет продолжать создавать условия для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство и карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    В Сергиевом Посаде на базе филиала ВГИК прошло праздничное мероприятие «Дыхание весны».

    Молодежное крыло Народного фронта провела всероссийскую акцию, поздравив женщин-военнослужащих, медиков, волонтеров и матерей участников СВО в более чем 70 регионах страны.

    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    7 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Бастрыкин заявил о передаче в суд 2,4 тыс. дел о преступлениях мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Более 2,4 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершённых мигрантами, направлено в суд в 2025 году, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин представил главе государства Владимиру Путину данные о борьбе с криминальными проявлениями в среде приезжих, сообщается на сайте Кремля. Руководитель ведомства отметил, что данная проблематика остается в числе приоритетных задач правоохранителей.

    «Одним из ключевых направлений нашей работы является преступность мигрантов. В течение этого года в суд направлено 2490 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами», – сказал Бастрыкин.

    Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о необходимости усиления контроля за пребыванием иностранных граждан в регионах.

    Глава СКР Бастрыкин указал на усиление радикальных настроений в среде мигрантов и их нежелание интегрироваться.

    7 марта 2026, 20:42 • Новости дня
    СК передал в суд более 8 тыс. дел против несовершеннолетних

    Бастрыкин: СК передал в суд более 8 тыс. дел несовершеннолетних

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет расследовал более 16 тыс. преступлений, совершенных несовершеннолетними, и передано для судебного разбирательства 8105 таких уголовных дел, сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проинформировал главу государства Владимира Путина о результатах деятельности ведомства и мерах по борьбе с криминалом в молодежной среде, сообщается на сайте Кремля. Особое внимание в докладе было уделено статистике правонарушений.

    «Интенсивно работаем по предотвращению подростковой преступности. В этом году расследовано более 16 тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними, и передано для судебного разбирательства 8105 таких уголовных дел», – сказал Бастрыкин в ходе встречи с президентом.

    Ранее президент Владимир Путин призвал оперативно реагировать на рост преступности среди несовершеннолетних.

    8 марта 2026, 15:08 • Новости дня
    Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту

    Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента считает, что стране следует полагаться на собственные решения и курс Владимира Путина, поддерживаемого большинством граждан.

    Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину, поддержанному большинством граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы должны доверять себе, должны доверять президенту, за которого голосует большинство населения нашей страны», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Вестей» Павла Зарубина о возможном доверии к американским представителям, участвующим в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Песков в интервью Зарубину объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами. Он также заявил, что на фоне мирового «идеального шторма» России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах.

    До этого президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и отметил влияние этих событий на Донбасс.


    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Песков: Путин помимо секретной информации читает стихи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин помимо секретной информации читает стихи и сам принимает решения о включении поэтических текстов в свои выступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По его словам, президент России Владимир Путин не только работает с секретной информацией, но и читает стихи, сообщает «Вести».

    Песков добавил, что глава государства самостоятельно выбирает поэтические произведения, которые использует в своих публичных выступлениях. «Он сам принимает решение и сам говорит, какое стихотворение он прочитает», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он уточнил, что инициатива читать стихи в публичных речах обычно исходит лично от Путина. Пресс-секретарь добавил, что президент действительно уделяет внимание поэзии наряду с выполнением государственных обязанностей.

    Путин часто обращается к классикам русской литературы, цитируя их в своих речах. Например, в октябре прошлого года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» он прочитал строки Александра Пушкина о Бородине. Кроме того, традиционно поздравляя женщин с 8 Марта, президент нередко использует стихи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем и высоко оценил его вклад в отечественную культуру. Президент также отметил важность книги о героях спецоперации на Украине, подчеркнув значение подобных трудов для патриотического воспитания.

    8 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин ужесточил контроль за иностранными вложениями в добычу ископаемых

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал законопроект, ограничивающий влияние зарубежного капитала на стратегически важные отрасли, включая добычу полезных ископаемых и рыболовство.

    Глава государства подписал документ, который расширяет перечень стратегически значимых видов деятельности, передает РИА «Новости».

    Теперь под особый контроль попадают участки недр с определенными запасами нефти, газа, золота и меди, даже если они не относятся к федеральным.

    Ограничения коснутся месторождений с запасами нефти от 50 млн тонн, газа от 30 млрд кубометров и золота от 30 тонн. В список также включили добычу лития, алмазов, урана и использование подземных вод для коммерческих целей в объеме более 3 тыс. кубометров в сутки.

    Стратегической признается деятельность по производству рыбной продукции, если выручка компании от нее превышает 50%, а стоимость активов составляет более 800 млн рублей. Сюда же отнесли пастбищную аквакультуру в отношении тихоокеанских лососей.

    Сделки иностранных инвесторов по покупке активов в таких предприятиях теперь требуют согласования с правительственной комиссией.

    Для нынешних зарубежных владельцев предусмотрены переходные периоды для уведомления о доле владения или снижения участия. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении контроля за иностранными инвестициями в сфере недропользования.

    8 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

    Путин подписал закон о запрете экстрадиции иностранцев – военнослужащих ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подписал закон, запрещающий экстрадицию иностранцев, служивших по контракту в российских вооруженных силах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах РФ для уголовного преследования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Внесенный правительством закон изменяет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь основания для отказа в экстрадиции расширены за счет включения случая, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и участвовавшего в боевых действиях.

    В законе отмечено, что такие лица не будут выдаваться иностранным государствам ни для уголовного преследования, ни для исполнения приговора, если их служба и участие в боевых действиях подтверждены соответствующими документами.

    Ранее в воскресенье президент России подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов гражданам, которые вынуждены отказаться от полета из-за участия в спецоперации на Украине. До этого Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 февраля Госдума приняла закон, запрещающий выдачу иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в составе ВС России, для уголовного преследования в другие страны.


    8 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Стало известно о проведении Путиным совещания по образованию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам образования и продолжит работу с регионами, сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

    По его словам, президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам состояния и развития образования, передает «Вести». Сообщается, что глава государства также продолжит работу с руководителями российских регионов.

    Также планируется проведение встречи Путина с членами Совета безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что встреча лидеров «пятерки» стран Совбеза ООН «пойдет на пользу».

    8 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Путину подарили облетевшую всю линию фронта икону

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с участием женщин к 8 Марта президенту России подарили икону, побывавшую на передовой в Донбассе и Новороссии.

    Женщины, участвовавшие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии Международного женского дня, преподнесли главе государства икону, которая, по их словам, облетела всю линию боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии.

    Одна из участниц обратилась к Путину со словами: «Возьмите, пожалуйста, икону, с которой мы облетели [всю линию боевого соприкосновения]». Этот момент был показан в эфире корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Путин в ответ заметил с улыбкой: «У нас ничего не пропадает», поддержав атмосферу встречи шуткой. Помимо иконы, президенту презентовали хлопушку от кинорежиссера, снимающего фильмы о бойцах спецоперации на Украине. Все женщины, присутствовавшие на встрече, оставили свои подписи на подаренной хлопушке.

    Ранее в интервью Зарубину президент России связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и отметил влияние этих событий на ситуацию в Донбассе.

    Также Путин назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой и заявил, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.


    8 марта 2026, 11:36 • Новости дня
    Путин поздравил тренера Мишина с юбилеем

    Путин поздравил Мишина с юбилеем и отметил его успехи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России направил заслуженному тренеру Алексею Мишину поздравление по случаю 85-летия, подчеркнув его выдающуюся роль в развитии фигурного катания.

    Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного мастера спорта и тренера Алексея Мишина с 85-летием, сообщается на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что благодаря таланту, трудолюбию и сильному чемпионскому характеру Мишин добился выдающихся успехов и стал настоящей легендой фигурного катания.

    Путин подчеркнул, что многолетняя тренерская деятельность Мишина внесла значительный вклад в профессиональное становление молодых фигуристов и развитие традиций отечественного спорта. Президент отметил, что эти заслуги вызывают глубокое уважение.

    В завершение поздравления Путин пожелал Мишину здоровья, бодрости духа и успешной реализации всех задуманных планов.

    Ранее в субботу президент России поздравил женщин страны с 8 Марта и выразил благодарность за их вклад в развитие государства. До этого Путин также поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, отметив ее достижения в космонавтике и общественной деятельности.


    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

