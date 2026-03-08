Путин подписал закон об извещении граждан при поиске их другими лицами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Изменения коснулись законодательства о праве граждан на свободу передвижения и выбор места жительства, передает ТАСС.

Согласно новым нормам, физические и юридические лица смогут обращаться в территориальные органы МВД для поиска человека. Сделать это можно будет в том числе через портал «Госуслуги», направив разыскиваемому свои контактные данные.

Полиция перешлет полученную информацию гражданину по почте, чтобы тот самостоятельно решил, связываться ли с инициатором поиска. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

