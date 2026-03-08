Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Путин подписал закон об извещении граждан при поиске их другими лицами
Президент России Владимир Путин подписал документ, обязывающий полицию информировать людей о попытках установить с ними контакт, согласно ему полиция будет сообщать людям, что их пытаются найти родные или знакомые.
Изменения коснулись законодательства о праве граждан на свободу передвижения и выбор места жительства, передает ТАСС.
Согласно новым нормам, физические и юридические лица смогут обращаться в территориальные органы МВД для поиска человека. Сделать это можно будет в том числе через портал «Госуслуги», направив разыскиваемому свои контактные данные.
Полиция перешлет полученную информацию гражданину по почте, чтобы тот самостоятельно решил, связываться ли с инициатором поиска. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
