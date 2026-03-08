Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение границы

Штрафы за нарушение правил пересечения границы России выросли до 2,5 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает ужесточение административной ответственности по восьми составам правонарушений в сфере охраны госграницы.

В частности, закон вносит изменения в КоАП РФ, увеличивая максимальный размер штрафов. Теперь физические лица могут быть наказаны штрафом до 25 тысяч рублей вместо прежних пяти тысяч, должностные лица – до 250 тыс. рублей вместо 50 тысяч, а юридические лица – до 2,5 млн рублей вместо 800 тыс. рублей.

В законе отмечается, что штрафы предусмотрены за нарушение правил пересечения границы как лицами, так и транспортными средствами, а также за несоблюдение правил въезда или выезда при прохождении пограничного контроля.

Ранее в воскресенье президент России подписал закон о снижении штрафов для таксистов без ОСГОП до 40 тыс. рублей.

Напомним, 26 февраля депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

До этого в России вступили в силу обновленные правила контроля въезда мигрантов.



