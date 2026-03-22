В Томске возбудили дело после обрушения крыши исторического дома

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело после обрушения крыши жилого деревянного дома в Октябрьском районе Томска возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), передает ТАСС. Следственное управление СК России по Томской области сообщило, что здание на улице Шишкова было признано аварийным и подлежало расселению, однако в доме продолжали жить люди.

Ведомство уточнило, что дом относится к исторически ценным градоформирующим объектам Томска. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины обрушения кровли, а также проверяют действия должностных лиц, ответственных за состояние здания.

Дом № 25 по улице Шишкова, согласно данным онлайн-карт «2ГИС», был построен в 1917 году и является памятником архитектуры, включенным во многие путеводители по Томску. Кровля обрушилась вечером 21 марта на площади 200 кв. м. В региональном ГУ МЧС сообщили, что жильцы самостоятельно покинули дом, услышав подозрительные звуки, и никто не пострадал.

