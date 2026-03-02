Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Отвергнутую экспертами картину признали подлинной работой Рембрандта
Музей в Амстердаме подтвердил авторство Рембрандта у картины из частной коллекции
Картина «Захария в храме», десятилетиями хранившаяся в частной коллекции, признана подлинным произведением молодого Рембрандта.
Специалисты Государственного музея в Амстердаме доказали, что картина «Захария в храме» действительно принадлежит кисти Рембрандта ван Рейна, сообщает ТАСС.
Работа находится в частной коллекции, но передана учреждению в долгосрочную аренду. Публика сможет увидеть шедевр уже с 4 марта.
«Анализ материалов, общие стилистические и тематические черты, внесенные Рембрандтом правки и общее качество работы поддерживают вывод, что эта картина действительно написана Рембрандтом ван Рейном», – заявили в пресс-службе музея. Исследование заняло два года. Эксперты также подтвердили подлинность подписи на холсте.
Полотно исключили из списка работ художника в 1960 году по неизвестным причинам, после чего его приобрел частный коллекционер. Владелец сам обратился к искусствоведам с просьбой изучить произведение впервые за 60 лет. Сюжет картины, написанной в 1633 году, полностью соответствует творческому периоду молодого мастера.
