Иран призвал жителей Израиля немедленно покинуть «оккупированные земли»
Иранские военные объявили о нанесении ударов по правительственным и военным объектам в Тель-Авиве, Хайфе и Восточном Иерусалиме и призвали израильтян покинуть «оккупированные земли», сообщает Fars.
Согласно заявлению КСИР, атаки были направлены на правительственный квартал в Тель-Авиве, военные и центры безопасности в Хайфе, а также объекты в Восточном Иерусалиме, передает ТАСС.
Кроме того, КСИР рекомендовал жителям Израиля держаться подальше от военных баз и государственных учреждений, а также немедленно покинуть территорию страны.
В заявлении также подчеркнули, что ранее иранская сторона предупреждала о расширении атак на военные базы и «оккупированные земли» врагов-агрессоров и отмечала, что сирены тревоги в Израиле не будут замолкать.
Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.
В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.
В понедельник израильские военные зафиксировали повторный запуск снарядов по территории Израиля, в центральных районах страны снова прозвучали сирены воздушной тревоги.
В ответ на атаку США и Израиля Иран применил ракеты и беспилотники для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке.