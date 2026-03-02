Иран призвал жителей Израиля немедленно покинуть «оккупированные земли»

Tекст: Вера Басилая

Согласно заявлению КСИР, атаки были направлены на правительственный квартал в Тель-Авиве, военные и центры безопасности в Хайфе, а также объекты в Восточном Иерусалиме, передает ТАСС.

Кроме того, КСИР рекомендовал жителям Израиля держаться подальше от военных баз и государственных учреждений, а также немедленно покинуть территорию страны.

В заявлении также подчеркнули, что ранее иранская сторона предупреждала о расширении атак на военные базы и «оккупированные земли» врагов-агрессоров и отмечала, что сирены тревоги в Израиле не будут замолкать.

Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана.

В результате погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

В понедельник израильские военные зафиксировали повторный запуск снарядов по территории Израиля, в центральных районах страны снова прозвучали сирены воздушной тревоги.

В ответ на атаку США и Израиля Иран применил ракеты и беспилотники для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке.