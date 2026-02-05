Глава РАН заявил о возможности предсказать космические катастрофы

Глава РАН Красников рассказал о возможности предсказать космические катастрофы

Tекст: Мария Иванова

Российские ученые способны заранее предсказывать опасные для Земли крупные космические катаклизмы, утверждает президент Российской академии наук Геннадий Красников, передает РИА «Новости».

Он отметил, что вероятность обнаружения объекта во многом зависит от его размера – чем больше тело, тем легче его заранее заметить и оценить угрозу.

Красников пояснил: «Все зависит, во-первых, от размера этих объектов. Конечно, чем меньше размеры, тем сложнее их найти. Но тем и вреда от них меньше. Большие объекты, конечно, мы можем заранее видеть, и от них больше всего исходит опасности. Это большая проблема – зондировать все космическое окружение Земли». Он добавил, что, например, большие кометы астрономы способны выявить заблаговременно.

В то же время система раннего обнаружения мелких космических тел, подобных Челябинскому метеориту, пока далека от совершенства. Президент РАН подчеркнул, что такие объекты способны причинить лишь локальный вред, но не представляют угрозы для планеты в целом.

Вспоминая падение Челябинского метеорита диаметром почти 20 метров 15 февраля 2013 года, Красников напомнил, что тогда пострадали свыше 1,6 тыс. человек, из которых 52 были госпитализированы, однако обошлось без жертв. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, за последние десятилетия около десяти метеоритов схожего с Челябинским размера упали в безлюдных районах, а меньшие объекты встречаются намного чаще и фиксируются службами ежедневно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в шутливой форме назвал межзвездную комету 3I/ATLAS секретным оружием России.

Межд тем разведслужбы НАТО выразили опасения по поводу разработки Россией оружия против спутниковой группировки Starlink Илона Маска.