Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
В Новосибирской области два студента устроили серию поджогов на АЗС
Правоохранители задержали двух учащихся в Новосибирской области, которые, по версии следствия, купили бензин и намеренно подожгли топливные колонки на станциях в двух городах региона.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовных дел, возбужденных по фактам покушения на уничтожение имущества, передают «Вести» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.
Инциденты произошли 25 февраля 2026 года с разницей всего в один час.
Злоумышленники действовали по одинаковой схеме на улице Военной в областном центре и в микрорайоне Южном в Бердске. Молодые люди официально оплачивали топливо, наполняли принесенные емкости, после чего поджигали бензоколонки и скрывались с места происшествия. К счастью, в результате этих действий никто не пострадал.
Правоохранительным органам удалось оперативно установить и задержать подозреваемых. Ими оказались местные жители – студенты в возрасте 17 и 18 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, московская полиция задержала 16-летнего студента колледжа за поджог автозаправочной станции. В Чебоксарах следователи завершили расследование дела в отношении подростка за уничтожение машин силовиков. В Новосибирске в сентябре сотрудники спецслужб поймали местного жителя при попытке поджога вышки сотовой связи.