Песков сообщил о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле
Президент России Владимир Путин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина обсудили служебные вопросы лично на переговорах в Кремле с делегацией из Мадагаскара, обойдясь без телефонного разговора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина не созванивались накануне, а лично пообщались на полях российско-малагасийских переговоров в Кремле, передает ТАСС.
Песков уточнил: «Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о планах провести телефонный разговор с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.
Набиуллина заявила, что банковская система России остается устойчивой, а кредитные организации имеют достаточно капитала для поддержки экономики. По ее словам, пик роста цен в России пришелся на первые две недели января.