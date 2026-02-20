Песков сообщил о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина не созванивались накануне, а лично пообщались на полях российско-малагасийских переговоров в Кремле, передает ТАСС.

Песков уточнил: «Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о планах провести телефонный разговор с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.

Набиуллина заявила, что банковская система России остается устойчивой, а кредитные организации имеют достаточно капитала для поддержки экономики. По ее словам, пик роста цен в России пришелся на первые две недели января.