Госдума одобрила законопроект о профилактике уклонения от службы
Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества.
Госдума утвердила в первом чтении законопроект, направленный на усиление профилактики в части противодействия уклонению от воинской службы и искажению исторической правды, передает РИА «Новости».
Документ предлагает включить в федеральный закон новые направления профилактики, связанные с предупреждением подобных правонарушений и борьбой с деструктивной пропагандой.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил: «Решение позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории».
Также отмечается, что законопроект должен повысить эффективность работы государственных структур в вопросах патриотического воспитания и правового информирования граждан.
